Pontremoli ed Aulla si preparano a celebrare la “Giornata mondiale del libro e delle rose”

giovedì, 22 aprile 2021, 15:03

Proclamata con risoluzione della Conferenza Generale dell'UNESCO del 15 novembre 1995, ogni anno il 23 aprile viene celebrata la “Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore” per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale.



Nota anche come “Giornata del libro e delle rose”, non poteva non essere celebrata dalle città lunigianesi di Pontremoli ed Aulla note rispettivamente come “Città del Libro” e “Città della Rosa”, appunto.



A Pontremoli, la celebrazione nasce dalla collaborazione dell’amministrazione comunale con il “Centro giovanile Mons. G. Sismondo”, con gli istituti scolastici della città e con la “Biblioteca Cimati” e si terrà dalle ore 10.30 con il webinar “Libri in Piazza“ sulla piattaforma GoToMeeting al seguente link: https://global.gotomeeting.com/join/642315773. Sarà ospite d’eccezione Giulia Besa, scrittrice per scelta, amore e determinazione, vincitrice del Premio Bancarellino 2019.



Gli organizzatori presentano l’evento come “una passeggiata virtuale in mezzo ai libri, un ritrovarsi nella Biblioteca Cimati di Pontremoli - ora trasferita nei locali del Palazzo del Tribunale in piazza della Repubblica - un dare l’opportunità a chi di libri vive, come le scuole, di esprimersi in maniera diretta su ciò che è stato letto e di portare il proprio pensiero, rifondando in questa maniera quella tradizione così importante del libro quale spunto di confronto e di argomentazione”.

Ad Aulla le celebrazioni sono affidate all’iniziativa della scrittrice Marina Pratici, delegata alla Cultura dell’amministrazione comunale aullese. E’ prevista una diretta sulla pagina facebook del gruppo “Symposium: torneremo ad abbracciarci”, che organizza l’evento in collaborazione con l'associazione “Culturalmente Toscana e dintorni”, l’Union Mundial de Poetas por la Paz y por la Libertad, il Cenacolo intercontinentale “Le nove muse”, la Pro Loco “Città di Aulla” e l’associazione “Antiche tradizioni – Amighi d’Sghigia”.



Introdotti da Marina Pratici e dalla presidente dell’associazione “Culturalmente Toscana e dintorni” Gaia Greco, parleranno dei loro libri e di libri a cui sono particolarmente legati i seguenti autori: Kiara Aradia, Lucia Lo Bianco, Alessandra Ciaralli, Paola Massoni, Sara Pacini, Giovanna Lattanzio, Laura Delpino, Francesca Bianchi, Annalisa Tacoli, Erika Casanova, Isabella Sordi, Gabriella Paci, Roberta Incerpi, Gian Maria Felicetti, Sara Lombardi, Fabio Clerici, Arjan Kallco, Viviana Sgorbini, Rita Innocenti, Luigi Leonardi, Angela Maria Fruzzetti, Alessandra Cerretti, Ester Cecere, Rita Bonini, Emir Sokolović e Joan Josep Barcelo.

Michela Carlotti