SDS: un numero telefonico dedicato per le informazioni sul Covid-19

sabato, 3 aprile 2021, 18:28

Da martedì 6 aprile la Società della Salute della Lunigiana metterà a disposizione un numero telefonico dedicato alle informazioni sul Covid-19.

Il numero è 3312630329 ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Risponderanno i giovani lunigianesi, adeguatamente formati ed impiegati nel servizio civile entro il progetto “Bottega della Salute” promosso dalla regione Toscana in collaborazione con l’ANCI per agevolare l’accesso a tutta una serie di servizi senza necessità di spostarsi per i cittadini che vivono in zone periferiche o montane.

Oltre alle informazioni sul Covid-19, dunque, questi sono i servizi erogati all’utenza: prenotazione di visite mediche ed esami; attivazione della carta sanitaria elettronica; consultazione del proprio fascicolo sanitario elettronico; verifica o modifica della fascia economica per il ticket sanitario; accesso ai servizi on line della Pubblica Amministrazione; richiesta di informazioni sui servizi erogati dal proprio Comune; pagamento del bollo auto.

Michela Carlotti