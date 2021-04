‘Sinistra Unita per Fivizzano’ accusa: “Il palazzetto dello sport chiuso da sei anni”

Altri articoli in Lunigiana

mercoledì, 14 aprile 2021, 13:52

Annunciato ad inizio anno, si è formalmente costituito in questi giorni il comitato “Gino Chinca-una strada per la vita” che spinge per la realizzazione dello storico progetto di collegamento veloce tra la montagna ed il mare, passando per Fivizzano

mercoledì, 14 aprile 2021, 09:25

Il comune di Bagnone ha varato una manovra per la costituzione di un fondo dedicato, al fine di sostenere lo sconto della Tari per le seguenti attività commerciali: alberghi con e senza ristorazione, ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub, bar, caffè e pasticcerie

mercoledì, 14 aprile 2021, 09:21

E' quanto si legge in una nota rilasciata dal coordinamento Lega di Fivizzano in merito al complesso termale di Equi

martedì, 13 aprile 2021, 17:37

Seppur in tempo di coronavirus, non poteva che essere così. Infatti il libro Lunigiana Ignota di Carlo Caselli, che da diversi anni, orienta le passioni e le iniziative dell’associazione Mangia Trekking, ha finito per condurre l’Alpinismo lento ad affermarsi anche a Zeri

martedì, 13 aprile 2021, 11:55

L’idea nell’immediato è quella di lavorare ad un accordo di programma tra le province di Lucca e Massa-Carrara e i comuni interessati per portare avanti un’operazione in grado di migliorare le performance della viabilità tra la Garfagnana e la Lunigiana lungo l’asse della Strada Regionale 445 in funzione del collegamento...

martedì, 13 aprile 2021, 10:27

La famiglia selezionata da una nota casa di alta moda è quella dei Boschetti di Tavernelle, nel comune di Licciana Nardi, molto conosciuta per la storica attività di pastorizia e soprattutto per la loro eccellente produzione di formaggi che vendono anche attraverso la rete di mercati di Campagna Amica