Lunigiana



Terme di Equi all’asta: la Lega di Fivizzano accusa le amministrazioni Pd

mercoledì, 14 aprile 2021, 09:21

“Apprendiamo dai giornali e dal sito del tribunale di Massa Carrara – si legge in una nota del coordinamento Lega di Fivizzano - che una parte del complesso termale di Equi è finita all’asta per far fronte alla procedura di fallimento del 2018 della vecchia società, di cui il comune di Fivizzano possedeva il 47 per cento. Il tribunale sta tentando di recuperare 1 milione e 160 mila euro per pagare tutti i vecchi creditori”.

“Per precisione - spiegano i leghisti fivizzanesi - un primo lotto ricomprende il fabbricato allo stato grezzo in corso di ristrutturazione con impianto idromassaggio parziale Culligan posto dietro lo stabilimento, ed un vecchio fabbricato con relativo terreno adiacente, messi in vendita per 218.865 euro. Un secondo lotto riguarda, inoltre, l’albergo Hotel Terme comprensivo di tutti gli arredi e dei terreni boschivi per 7.387 mq per un valore di 940.751euro”.

“È inutile che l’attuale amministrazione comunale parli di piani di rilancio delle Terme – commenta la Lega - stiamo assistendo ad un completo disastro sulla gestione di Equi. Oltretutto, riteniamo che sia difficile che si presenti un compratore, in quanto non sono incluse le piscine e lo stabilimento, che furono riacquistati dal comune di Fivizzano”.

“Questa vendita all’incanto – incalza il coordinamento leghista - rappresenta un ulteriore esempio del fallimento della politica del partito democratico a Fivizzano, su tutto il fronte, dopo le scuole ed il palazzetto. Saranno quasi 30 anni che proponiamo di trovare dei privati, esperti nel settore turistico-termale, che possano rilanciare la struttura, invece si è preferito continuare a immettere soldi pubblici per guardare al consenso elettorale”.

Infine la Lega fivizzanese avvisa: “Chiederemo che venga presentata in consiglio comunale un’interpellanza al sindaco Giannetti per sapere cosa vuole fare delle Terme di Equi per il futuro e se ci sia un piano industriale”.

M.C.