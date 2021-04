Lunigiana



Tresana, nuovo finanziamento per riqualificare la strada Catizzola-Lorenzana

sabato, 10 aprile 2021, 15:31

Il comune di Tresana ha ottenuto un nuovo importante finanziamento regionale per la riqualificazione delle strade.



Si tratta di un contributo di 50 mila euro per la strada comunale Catizzola Lorenzana, che da tempo necessitava di un intervento di sistemazione.



Ne da notizia il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Amerigo Toni: "Grazie alla progettualità realizzata con la collaborazione dell'ufficio tecnico, abbiamo presentato alla regione Toscana la richiesta di finanziamento che è stata accolta per 50mila euro. Il nostro ente, per completare l'opera, predisporrà un cofinanziamento di 12.500 euro. Si tratta di un'arteria strategica per il collegamento con le frazioni di Lorenzana e Popetto. Proseguiremo con le progettazioni per cogliere nuove opportunità".

M.C.