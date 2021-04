Lunigiana



“Turismo in Lunigiana, siamo pronti a ripartire”

giovedì, 29 aprile 2021, 08:55

La stagione turistica 2021 sta per ricominciare, anche in Lunigiana. Dopo una primavera di lockdown, un territorio rurale come la Lunigiana si presta ad accogliere il turista che vuole lasciare la città per vivere la natura, la campagna e la storia in tutta sicurezza.



Dal weekend del Primo maggio riprendono le iniziative, le escursioni e i tour per le guide di Sigeric, che vi aspettano nei Punti Informazione di Filattiera, presso il Centro didattico Sorano, e di Bagnone, presso il Museo Archivio della Memoria diretto dalla dott.ssa Francesca Guastalli, nuovamente aperti al pubblico, oltre che nel Sigeric Point Pontremoli, in Via Ricci Armani 10: un ufficio guide e punto di partenza di tour su tutto il territorio, novità assoluta per tutta la Lunigiana.



Riparte anche il calendario regolare di tour: dal giovedì alla domenica, è possibile partecipare all’escursione “Stretti di Giaredo Adventure”, per visitare in sicurezza un canyon tra i più affascinanti di tutta la Toscana; tutti i martedì e le domeniche si pedala con le E-Bike, tra borghi e boschi della Lunigiana. Per le famiglie, il weekend è ricco di appuntamenti: le escursioni notturne per grandi e piccini ogni venerdì sera, le attività con il pastore e all’Agriturismo Montagna Verde di Apella il sabato mattina, la Francigena adatta a tutti la domenica. Per gli appassionati di arte e cultura, da non perdere le visite di tutti i mercoledì e i sabato nel centro storico di Pontremoli, tutti i weekend a Villa Dosi Delfini e, in date prestabilite al Castello Malaspina di Monti. Un calendario ricco di appuntamenti, che valorizza le capacità attrattive della Lunigiana: una terra che anno dopo anno dimostra di essere sempre di più a vocazione turistica, nonostante le difficoltà causate dall’emergenza sanitaria. Sigeric – cooperativa di servizi turistici nata nel 2015 dall’esperienza dell’Associazione “Farfalle in Cammino”, investe nella Lunigiana sin dalle proprie origini.



Per tutti i tour, la prenotazione è obbligatoria ai seguenti contatti: +39 331 8866241 – info@sigeric.it



Il calendario completo è consultabile sul sito www.sigeric.it.