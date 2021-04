Lunigiana



Va in pensione il dottor Pierluigi Fronti Mazzoni

venerdì, 30 aprile 2021, 14:52

Domani, sabato 1 maggio, termina il suo percorso lavorativo come medico di famiglia ed arriva all’agognato traguardo della pensione il dottor Pierluigi Fronti Mazzoni, il quale esercita l’attività professionale ad Aulla capoluogo e nella frazione di Pallerone.



Pertanto, la Società della Salute della Lunigiana, nell’ottica di evitare assembramenti, invita la popolazione a scegliere un altro medico di famiglia non recandosi presso gli sportelli, ma utilizzando una delle seguenti modalità alternative, indicate all’indirizzo web https://www.uslnordovest.toscana.it/come-fare-per/48-scegliere-medico-o-pediatra-di-famiglia: sul portale Open Toscana; da App SmartSST di Regione Toscana; da Totem PuntoSi’, laddove presenti sul territorio aziendale; richiesta cambio medico.



Il presidente e il direttore della SdS Lunigiana, Riccardo Varese e Amedeo Baldi, colgono l’occasione per ringraziare il dottor Pierluigi Fronti Mazzoni per la proficua collaborazione e per il percorso comune intrapreso negli anni

M.C.