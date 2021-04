Lunigiana



Vallelonga resta ancora sospesa dal ruolo: Amedeo Baldi riconfermato direttore della SdS

venerdì, 30 aprile 2021, 14:58

di michela carlotti

Stamani si è riunita la giunta esecutiva della Società della Salute per la presa d’atto della decisione del Tribunale di sospendere Rosanna Vallelonga dalla carica di direttore fino al marzo del prossimo anno. L’attuale incaricato, Amedeo Baldi, è stato quindi riconfermato nel ruolo di sostituto, d’intesa con la direzione aziendale. Tutto questo è in esito al procedimento giudiziario in corso sulle vicende della cooperativa Serinper, che vede appunto coinvolta l’ex direttore della SDS.

“Innanzitutto, mi auguro che la dottoressa Vallelonga dimostri la sua totale estraneità ai fatti che le vengono contestati – ha commentato il presidente Riccardo Varese – e possa tornare al suo posto. Al tempo stesso, voglio rassicurare la popolazione sul fatto che i servizi erogati dalla SdS continuano ad essere garantiti e voglio anche ringraziare tutto lo staff dirigenziale, in particolare il dottor Baldi, per l’impegno che ci stanno mettendo in questa difficile situazione, acuita anche dall’emergenza covid”.

E proprio sulla pandemia in corso e sulla campagna vaccinale, Varese lancia un appello a vaccinarsi agli anziani ultra 80enni che non lo hanno ancora fatto: “Il vaccino è la principale arma che abbiamo, al momento, per lasciarci alle spalle questa brutta situazione, fatta sì di restrizioni alle nostre libertà ma, soprattutto, di sofferenza, dolore e morte per tante famiglie. Quindi, agli anziani che ancora rifiutano il vaccino dico di vaccinarsi al più presto”.

Varese ha aggiunto inoltre: “A chi chiede più punti vaccinali dico che la nostra macchina organizzativa è pronta a vaccinare tutti. Ci vuole la benzina e, come ha detto il commissario straordinario all’emergenza covid, il generale Figliuolo, ora abbiamo questa benzina, visto che sono arrivate parecchie dosi di vaccino”.

E’ stato fatto anche il punto sulle vaccinazioni in Lunigiana: per quanto concerne gli ultra 80enni è stato raggiunto l’87% delle somministrazioni vaccinali, mentre la percentuale sull’intera popolazione ammonta al 26,3%. Resta alta la forbice tra le prime dosi somministrate complessivamente ad 11mila e 699 persone residenti in Lunigiana, e le 5mila e 525 seconde dosi.