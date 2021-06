“A cavallo per l’Italia” per l'Unità d'Italia: le tappe a Pontremoli ed Aulla

Altri articoli in Lunigiana

lunedì, 31 maggio 2021, 21:28

Un'amministrazione che nel 2019 si è presentata agli elettori di Licciana Nardi all'insegna del "fare", che non ha risparmiato colpi bassi e veri e propri strappi sul piano delle amicizie personali (prima ancora che politiche), ha inevitabilmente alzato l'attenzione pubblica e le aspettative della cittadinanza

lunedì, 31 maggio 2021, 21:16

In relazione agli ultimi interventi sugli organi d’informazione in merito alla postazione 118 di Fosdinovo, l’Azienda sanitaria torna a evidenziare che la questione rientra in una problematica più ampia, che la Regione Toscana sta affrontando, tanto che il 3 giugno è in programma un incontro

domenica, 30 maggio 2021, 19:48

Taglio del nastro sabato mattina alla presenza di quattro municipalità e del Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano la grande stele sulla Via Matildica del Volto Santo, posata accanto al piazzale Enrico IV a Canossa, in area Sic

domenica, 30 maggio 2021, 19:41

Per chi rimane perplesso, con qualche ragione, delle vicende di attualità che coinvolgono la Magistratura italiana sarà motivo di rassicurazione e conforto ricordare la figura integerrima di Renato Samek Lodovici, già Presidente di Corte d'Assise e poi presidente dei GIP del Tribunale di Milano, cittadino carrarese di adozione, e con...

domenica, 30 maggio 2021, 00:28

Il coordinatore fivizzanese di Forza Italia, Vittorio Marini, esprime le sue considerazioni sulla situazione delle scuole fivizzanesi a fronte delle nuove misure di governo

sabato, 29 maggio 2021, 19:40

Il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, ricorda che tutti i cittadini residenti nel comune di Tresana e zone limitrofe non ancora vaccinati, nella giornata di domenica 30 maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 potranno usufruire gratuitamente dei tamponi antigenici rapidi per Covid-19