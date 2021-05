A Fivizzano “Cose giuste”: un progetto di supporto a sostegno dei cittadini delle frazioni

Altri articoli in Lunigiana

martedì, 25 maggio 2021, 17:01

Altri successi per il centro pugilistico spezzino “Sport Club Virtus 1906” di La Spezia, società pluridecorata dal Coni con oltre cento anni di storia, che domenica scorsa ha trionfato nelle competizioni della Lega Italiana Muay Thai a Milano-Rho

martedì, 25 maggio 2021, 14:21

Un botta e risposta a distanza in cui tutte le opposizioni, anche quelle che non hanno rappresentanti eletti in consiglio comunale a Fivizzano, si sono compattate contro il sindaco e la sua amministrazione sulla questione dell’ospedale

martedì, 25 maggio 2021, 12:55

La "Festa dei Parchi 2021" si concentra quest'anno in un unico evento, organizzato per venerdì 28 maggio 2021 presso Bosa di Careggine, a partire dalle ore 9.30 in poi

martedì, 25 maggio 2021, 10:26

Il coordinamento Lega di Fivizzano, torna ad attenzionare la problematica del digital divide: il divario digitale che, con l'assenza di copertura di rete, taglia fuori intere aree dalle opportunità che l'era digitale oggi offre su più fronti

lunedì, 24 maggio 2021, 18:08

Legambiente lancia un appello al Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano ed ai Comuni: "Intervenite subito, la tutela della biodiversità è un dovere per fermare i cambiamenti climatici e la sicurezza sanitaria"

lunedì, 24 maggio 2021, 17:59

Un’iniziativa organizzata da "Lions Club Pontremoli-Lunigiana" in collaborazione con la protezione civile di Barbarasco, la pubblica assistenza di Tresana e con il patrocinio di Società della Salute della Lunigiana, del comune di Tresana e del Lions satellite “Le Stele - Lunigiana”