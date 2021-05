Lunigiana



Alternativa per il futuro al sindaco di Fivizzano: "Facciamoci sentire in materia di sanità"

lunedì, 17 maggio 2021, 20:35

C'era una volta... un consiglio comunale, risalente al febbraio 2020, che raccolse i voti unanimi dei consiglieri delle opposizioni e della maggioranza su questioni in materia sanitaria che preludevano alla capacità di risposta dell'ospedale fivizzanese alle necessità che, di li a poco, sarebbero esplose con l'emergenza da covid-19.

"Dopo oltre un anno la situazione si è evoluta, ma alcuni punti di quel famoso documento sono stati volutamente ignorati da chi si era preso l’incarico di portarli a termine - è quanto afferma il gruppo di opposizione "Alternativa per il futuro".

"Ne abbiamo chiesto conto al responsabile - incalza il gruppo riferendosi al sindaco Gianluigi Giannetti - il quale, indossando la maschera del miglior politico dalla nascita della repubblica, negli ultimi due consigli comunali ha candidamente affermato di essersi già occupato di quelle questioni e che ad ogni modo, quel documento fortemente voluto da tutti doveva considerarsi come superato".

Il gruppo passa quindi a considerare, punto per punto, le aspettative disattese dall'amministrazione comunale rispetto agli impegni assunti: "Elemento di interesse è la questione della presenza H24 dell’anestesista presso il nostro ospedale: ci era stato detto che il sindaco stesso aveva un accordo avanzato con la struttura don Gnocchi, ma che cosa sia successo dopo non è dato sapere".

E proprio sul polo specialistico riabilitativo Don Gnocchi, il gruppo incalza: "In merito alla struttura che è stata adibita a centro cure intermedie Covid, qualcuno potrebbe dirci se a fine emergenza tornerà a fungere da polo riabilitativo, oppure dovremo ridurci ad interpretare e fare supposizioni?".

Ma c'è anche il problema dei tagli: "Era stato anche promesso che il nostro ospedale non avrebbe perso alcuna professionalità - prosegue il gruppo d'opposizione - però sta di fatto che oggi il cardiologo è presente solo per tre giorni su sette ed il numero di dentisti è ridotto a uno, visto che il secondo è andato in pensione e sembra che non verrà più rimpiazzato. Speriamo non ci tocchi sperare di avere un infarto nei giorni pari e un dente cariato in quelli dispari!".

E non solo: "Ci duole constatare che i problemi non sono finiti qui perché, nelle nostre sale operatorie, al momento sono sospese le operazioni di protesi per mancanza di ortopedici e anche in questo caso non è dato sapere quando e se verranno rimesse in calendario".

Il gruppo, sostenuto dai partiti di centro-destra, non manca quindi di far riferimento alla diversa gestione dell'altro ospedale lunigianese: "Quello che più ci infastidisce è venire poi a sapere che, ad esempio, nel vicino ospedale di Pontremoli è stato consegnato un nuovo microscopio per interventi oculistici. Per carità, buon per loro, ma con ogni probabilità chi governa quella città o è più bravo del nostro sindaco oppure è solo questione di fortuna!".

"Ci viene da pensare - commenta sarcastico il gruppo - che con la scusa della pandemia qualcuno finga di non accorgersi che l’ospedale di Fivizzano ha le ore contate e non sappia più come riportarlo in vita: ma magari è solo un’errata percezione".

Infine una valutazione sull'andamento della campagna vaccinale: "Ad oggi, l’unica soluzione per uscire dalla pandemia e sconfiggere il virus è quella di vaccinare più persone possibile. A questo proposito la regione Toscana ogni giorno apre le prenotazioni a più fasce d’età, ma non è in linea con altre regioni che hanno già aperto a fasce di età più basse".

E su questo punto, il gruppo informa che: "Grazie all’insistenza di alcuni professionisti (del settore, non della politica) anche Fivizzano avrà la sua linea di somministrazione vaccini e da oggi entra in azione come centro “Spoke”.

Il gruppo precisa però che: "E' giusto dirlo: la quantità di dosi messe a disposizione del nostro centro è macroscopicamente inferiore a quelle assegnate ad altri, di conseguenza il numero di vaccini disponibili giornalieri sarà inferiore a quello degli altri centri di pari importanza. Non sarebbe il caso di farsi sentire? Oppure anche questo è un argomento superato prima ancora che si possa affrontare?".

M.C.