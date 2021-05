Lunigiana



"Andà per Erbi bóni": raccolta, riconoscimento e consumo di piante spontanee a Bosa di Careggine

martedì, 25 maggio 2021, 12:55

La "Festa dei Parchi 2021" si concentra quest'anno in un unico evento, organizzato per venerdì 28 maggio 2021 presso Bosa di Careggine, a partire dalle ore 9.30 in poi. Il programma prevede una passeggiata nei dintorni della (Geo)Park Farm per raccogliere e riconoscere le piante spontanee di uso alimentare. Condurrà l'escursione guidata Ivo Poli – profondo conoscitore della materia e cultore delle tradizioni locali – che introdurrà anche al ruolo e all'importanza degli "Erbi bóni" nella cucina popolare della Garfagnana.

L'evento si concluderà con un pasto frugale che – offerto dal Parco ai partecipanti – sarà rigorosamente di "magro" e in parte finalizzato al consumo dei vegetali spontanei rinvenibili in questa stagione nei campi e nei prati delle Alpi Apuane.

Per poter partecipare è necessario prenotare telefonando al 366 3400187. I posti disponibili sono 30 per poter gestire l'evento secondo le norme vigenti di contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19.Si rinnova la collaborazione con il CNR per la valorizzazione della geodiversità delle Alpi Apuane