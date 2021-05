Lunigiana



Cantieri per 2 milioni di euro a Tresana

domenica, 9 maggio 2021, 22:47

Il vice sindaco con delega ai lavori pubblici Amerigo Toni interviene sulla questione dei cimiteri e rimarca l'impegno dell'amministrazione nella realizzazione di un gran numero di opere pubbliche.

"Per i nuovi loculi è stato redatto un avviso, predisposto dal responsabile dell'ufficio tecnico. È anche stato precisato, a chi lo ha chiesto, che nessuna manifestazione d'interesse sarebbe stata vincolante. Mi spiego meglio: essendo in previsione la realizzazione di due file di loculi a Barbarasco, una di esse sarebbe stata nella disponibilità di chi avesse voluto subito acquistarla, per aiutarci a finanziare l'opera, e l'altra sarebbe rimasta nella disponibilità di tutti".

"Queste opzioni - prosegue Toni - che sono state predisposte dai nostri uffici, mi sembrano condivisibili e chiaramente, se l'iniziativa non dovesse dimostrarsi utile, si potrebbe tranquillamente procedere in altra modalità, anche con un mutuo".

"È chiaro che - tiene a precisare il vice sindaco - quando si vogliono realizzare più opere, essendo gli enti locali nelle condizioni di dover spendere le risorse con oculatezza, è giusto pensare a tutte le opzioni. Si tratta solo di verificare insieme un'opportunità e successivamente decidere quale strada percorrere".

"Aggiungo che i cantieri in corso e in apertura dimostrano la necessita di reperire risorse esterme senza le quali sarebbe impossibile realizzare la totalità delle opere".

E Toni fa una sintesi delle opere: "In questi mesi abbiamo realizzato nuovi asfalti a Barbarasco in via Chiesa, via Martiri della Libertà e via Canonica, sono in corso i lavori al campetto sportivo polivalente, è in corso di conclusione la strada Villecchia Parana, sono in apertura i lavori della Catizzola Lorenzana, della strada di Canala, di via Don Minzoni e della strada di Rovaro. Partiranno i lavori di efficientemente energetico alle scuole per 100.000 euro. Stanno per terminare i lavori all'acquedotto di Agneda e partiranno i lavori per la strada dell'omonima frazione per 500.000 euro. Altri 500.000 euro saranno spesi per la riqualificazione del ponte sul torrente Penolo. Saranno poi realizzate nuove infrastrutture sia a Tassonarla, sia a Canala per quanto riguarda acquedotto e fognatura per continuare con Madonna del Canale e Nave, in collaborazione con il gestore idrico per circa 200.000 euro".

Oltre ai lavori conclusi ed ai cantieri già aperti, sono in programma anche altri progetti per altre frazioni stanno per essere predisposti, per un totale di circa 2 milioni di euro di somme destinate al territorio comunale.

"Tutti questi interventi sono possibili senza quasi attingere alla cassa dell'ente, grazie a finanziamenti esterni dei quali ringraziamo non solo regione Toscana, la provincia, ma anche il Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) ma soprattutto il nostro ufficio tecnico, che ha realizzato molti progetti".

Il vice sindaco, infine, conclude: "Restiamo a disposizione sia della minoranza, sia della popolazione per qualsiasi chiarimento che fosse ritenuto utile".

M.C.