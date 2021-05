Lunigiana



Cardiologo e dentista: Lega denuncia continua riduzione dei servizi

martedì, 11 maggio 2021, 15:02

La Lega di Fivizzano torna ad occuparsi della situazione dell’ospedale cittadino, segnalando la riduzione delle presenze settimanali del medico dentista e del cardiologo, e quindi del servizio offerto ai cittadini fivizzanesi e della Lunigiana.

“Il servizio odontoiatrico – affermano i leghisti fivizzanesi – era coperto da due medici e svolto presso il distretto socio sanitario per due volte a settimana. Ora un dottore è andato in pensione e l’altro si dedica solo all’urgenza e non più ad attività di elezione (come le protesi, carie, ponti) lasciando scoperta anche la Lunigiana”.

“Viene quindi meno un servizio utile per le persone meno abbienti ed anziane: fatto che, soprattutto in un momento come quello attuale, inciderà pesantemente sulla situazione economica di molte famiglie” afferma la Lega, tenendo conto dei 2700 ultra 65enni presenti nel territorio comunale.

Per quanto riguarda invece il medico cardiologo: “Era presente tutte le mattine. Ora è stato assunto dall’ospedale Versilia ed il sostituto viene tre volte a settimana dal NOA e quindi – incalzano gli esponenti del carroccio - anche in questo caso abbiamo un depotenziamento del servizio”.

Da ultimo, ma non per importanza, la Lega torna a ribadire: “La necessità della presenza di un anestesista rianimatore nelle ore serali, notturne e festive, per garantire il soccorso immediato ai nostri concittadini”.

“Abbiamo più volte sentito il sindaco Giannetti affermare che l’ospedale non avrebbe più perso alcun servizio – conclude la Lega - ma noi alle favole è da un pezzo che non ci crediamo più. I cittadini di Fivizzano vogliono delle risposte immediate”.

M.C.