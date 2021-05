Lunigiana



Ci lascia Germano Cavalli: stimato ed amato cultore della storia di Lunigiana

lunedì, 24 maggio 2021, 16:08

di michela carlotti

E’ morto Giuliano Cavalli. Professore illustre, stimato da tutta la comunità lunigianese, con la sua attività di ricerca ha inciso in modo profondo nella cultura del territorio, di cui ha contribuito in maniera determinante a ricostruirne la storia e divulgarne la conoscenza.

Cavalli è stato uno studioso e cultore appassionato di ricerca storica ed etnografica della Lunigiana, fondatore nel 1969 dell’Associazione Manfredo Giuliani di cui, da allora, è stato presidente raccogliendo e proseguendo l’eredità dello studioso Giuliani di cui Cavalli fu amico e collaboratore.

Con l’Associazione, il professor Cavalli si è dedicato nel tempo alla ricerca ed alla raccolta delle testimonianze di vita, delle tradizioni e della cultura della popolazione lunigianese: tutto il materiale ed i reperti rinvenuti sono stati poi donati al comune di Villafranca per la creazione, nel 1977, del Museo Etnografico della Lunigiana di cui Cavalli fu direttore onorario.

Un’eredità preziosissima per il territorio, ma non è l’unica che Germano Cavalli lascia in consegna ai lunigianesi. Con la sua associazione, il professore è stato protagonista del rinvenimento di numerose statue stele, individuandone poi la collocazione presso il castello del Piagnaro a Pontremoli dove ha sede il loro museo fondato per volontà di Augusto Cesare Ambrosi. Proprio al ritrovamento delle statue stele, Cavalli dedicò numerosi articoli e saggi, soprattutto negli anni settanta.

Ha fondato la rivista annuale di studi e ricerche miscellanee “Studi Lunigianesi”, è stato insignito del premio “Lunigiana storica” di cui era vicepresidente, era membro dell’Accademia Lunigianese di Scienze “Giovanni Capellini” della Spezia, socio ordinario della Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi, socio corrispondente della Deputazione di Storia Patria per le antiche Province Modenesi.

Con l’associazione, il professor Cavalli ha dato anche vita a fondamentali ricerche in campo dialettologico, ha contribuito alla stesura del volume “Componimenti di letteratura lunigianese”, è stato autore del volume “Villafranca, storia di un marchesato di Lunigiana” edito nel 2005 e di innumerevoli saggi, interventi ed articoli pubblicati nelle principali riviste lunigianesi: “Giornale storico della Lunigiana”, “Archivio della Deputazione di storia patria per le provincie parmensi”, “Memorie dell’Accademia ‘G. Capellini’ ”, “Studi Lunigianesi” e “Cronaca e storia di Val di Magra”.

Lascia la moglie, due figlie, tre nipoti e la sorella, professoressa Mara Cavalli presidente dell’associazione culturale Alberico Benedicenti che con queste parole saluta il fratello dai canali social dell’associazione: “Qualcosa si sradica dentro ognuno di noi, alcuni perdono un pezzo della vita, altri vivranno dei ricordi, dell’impronta indelebile che lascia. Questa terra, con Lui, è stata più conosciuta, più valorizzata, sono nati altri sodalizi, ma i partecipanti degli uni, li sono anche degli altri e questo è il suo lascito. Germano, spesso, ha raccontato che quando venivano spostate le statue stele che tanta parte hanno avuto nella sua vita, si scatenavano delle grandi piogge: oggi è un giorno così, come quelli in cui gli idoli vengono sacrificati dalla terra”.