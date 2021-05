Lunigiana



Comano: l'opposizione batte un colpo ed interpella il sindaco sullo sviluppo territoriale

mercoledì, 12 maggio 2021, 23:29

Il mandato amministrativo del sindaco Antonio Maffei è iniziato con la vittoria elettorale di due anni fa, quando la sua lista aveva raggiunto un sorprendente 73% di preferenze.

Da quel momento, non si è più saputo nulla della coalizione avversaria. Fino ad oggi.

Il gruppo "Cambiamo Comano" composto da Rita Galeazzi, Marta Nardi e Luciano Galeazzi, spiega le ragioni del suo silenzio ed i motivi che l'hanno condotto a romperlo, senza mezzi termini, fino a chiedere il cambio di passo per il comune.

"Dopo due anni di amministrazione Maffei, Comano attende un cambio di passo. Avremmo dovuto tracciare un primo bilancio già al primo anno, ma per spirito di collaborazione e per via della pandemia ci siamo astenuti dal farlo. Adesso, però, è trascorso un periodo di tempo sufficientemente lungo per fare le nostre valutazioni".

Fatta la premessa, il gruppo entra nel merito delle questioni, elencando una serie di necessità disattese e di conseguenti disservizi: "Un piccolo comune come Comano, per la sua posizione strategica, ha anzitutto bisogno di collegamenti. Inutile ricordare come in questo momento il nostro comune soffra per alcune criticità".

Il gruppo elenca le gravose problematiche alla viabilità: "Da mesi è interrotta al km 12, causa frana, la viabilità che insiste sulla strada provinciale SP75 di Lagastrello-Comano, importante infrastruttura di collegamento che con la sua chiusura comporta grandissimi disagi ai cittadini che devono recarsi nel parmense. Per questo problema abbiamo attivato i consiglieri provinciali Omar Tognini e Antonio Cofrancesco".

"In proposito - spiega il gruppo - è stata da loro presentata un'interrogazione per chiedere al presidente Gianni Lorenzetti quale intervento è stato posto in essere ad oggi dalla provincia di Massa Carrara, quali sono gli interventi programmati ed il loro crono-programma per il ripristino della viabilità, a quanto ammontano le risorse di bilancio destinate a questo intervento e la provenienza di tali fondi".

Ma non è tutto: "Questo senza dimenticare il collegamento Comano-Fivizzano, col ponte chiuso da oltre un anno: in tutto questo tempo comune e provincia cosa hanno fatto?cSi sono visti per programmare gli interventi?cÈ stato realizzato un progetto senza il quale i fondi non arriveranno mai?".

Il gruppo si spinge oltre le criticità descritte: "Oltre alle questioni provinciali resta sul tavolo il problema centrale per il futuro di Comano. Si è appreso dalla stampa il progetto di una cooperativa di comunità e di una raccolta fondi. Tutte le iniziative meritano attenzione e rispetto, ma davvero il sindaco pensa di sviluppare così Comano? Serve un serie progetto di marketing territoriale che guardi oltre i confini regionali e nazionali".

"Serve una seria rete sentieristica - incalza il gruppo - per consentire alle famiglie lunghe passeggiate. Serve la valorizzazione dei prodotti tipici per il rilancio del territorio. Di tutto questo purtroppo finora è stato fatto troppo poco. E così senza guardare al futuro, Comano arretra".

Infine: "Su questi temi, in particolare, serve più impegno. Chiediamo al sindaco di farsi promotore di specifiche iniziative per sbloccare la situazione. La vicinanza politica ai vertici provinciali e regionali, tutti targati PD, non sembra giovare a Comano. Se da un lato infatti non partono i cantieri, dall'altro il Comune non "alza la voce". Una situazione che determina un sostanziale stallo e non ci consente di svoltare".

Mi. Ca.