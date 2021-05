Lunigiana



Fivizzano, opposizione scrive ad Asl per medici di base nella Valle del Lucido

martedì, 11 maggio 2021, 09:51

Il gruppo d’opposizione “Alternativa per il futuro” ha deciso di indirizzare una nota formale ai vertici aziendali Usl per far luce sulle difficoltà intervenute nella gestione assistenziale sanitaria della popolazione della Valle del Lucido, a seguito del pensionamento del dottor Mario Moscatelli avvenuto alla fine del mese di gennaio.

Di seguito si riporta la pubblicazione integrale della missiva indirizzata alla direzione della Usl Toscana Nord Ovest e della Società della Salute della Lunigiana.

“Con la presente, i membri della lista civica “Alternativa per il Futuro” raccogliendo le istanze dei cittadini, intendono sollecitarVi ,in quanto enti competenti ,per informarVi a proposito della copertura medica di base dei paesi della Valle del Lucido del comune di Fivizzano. Nel mese di febbraio 2021 il dott. Mario Moscatelli, dopo anni di onorato servizio, ha deciso di andare in pensione ed in sua sostituzione è stato nominato il dottor Claudio Spinetti.

Lo stesso riveste le sue funzioni già su un territorio molto vasto che comprende anche gli

ambulatori di Fivizzano e Codiponte e questo non ne rende semplice la copertura nonostante l’impegno e la professionalità eccezionali che lo contraddistinguono.

Gran parte della popolazione, molto anziana, era abituata a ricevere visite a domicilio ed avere un rapporto diretto con il proprio medico, rapporto che per ragioni organizzative non è più possibile.

Ciò che preoccupa è che nei prossimi anni anche l’altro medico di medicina generale, dottor Omero Mastrini, potrebbe andare in pensione e ciò comporterebbe la necessità di individuare nuovi medici: situazione che si scontra con la costante carenza degli stessi.



Il territorio richiede che i nuovi professionisti abbiano una presenza fissa in modo da avere una copertura quotidiana sugli ambulatori di Monzone e Gragnola e per le visite nei paesi della vallata in tempi sufficientemente tempestivi o almeno di giornata.



La viabilità e l’orografia di tipo montano non consentono comunicazioni agevoli e veloci, specie per le fasce più fragili della popolazione e per questo motivo, nonostante il numero di abitanti, riteniamo opportuno un ripensamento del servizio che tenga conto delle peculiarità di un territorio come il nostro.

Il nostro gruppo,ipotizza alcuni strumenti, tra i quali quello di rivedere le attuali convenzioni con i MMG. Sarebbe anche opportuno, sempre in base alle procedure di nomina e di presa di funzioni, che i nuovi MMG vengano affiancati agli attuali dottori in modo da conoscere con sufficiente anticipo pazienti e geografia soprattutto se provenienti da realtà diverse.

Mi. Ca.