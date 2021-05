Lunigiana



Forza Italia sulle scuole di Fivizzano: ciò che si poteva fare e che si potrebbe ancora fare grazie ai piani ministeriali

domenica, 30 maggio 2021, 00:28

Il coordinatore fivizzanese di Forza Italia, Vittorio Marini, esprime le sue considerazioni sulla situazione delle scuole fivizzanesi a fronte delle nuove misure di governo.

“Il patto per la scuola siglato dalle oo.ss e ministero della pubblica istruzione offre lo spunto per una riflessione sulla realtà delle nostre scuole. Faccio riferimento al testo dell'accordo laddove si propone il "rafforzamento delle istituzioni scolastiche, in particolare nelle "aree interne" a cui noi apparteniamo, nell'ambito dell'impegno assunto nel piano nazionale di ripresa e resilienza, volto alla riduzione dei divari territoriali e allo sviluppo di una strategia per contrastare in modo strutturale l'abbandono scolastico".

Marini cita ancora il testo laddove si propone di “operare in coerenza con le previsioni del P.N.R.R. per la riduzione del numero di alunni per classi e istituzioni scolastiche a partire dal prossimo anno scolastico alla luce dell'andamento demografico della popolazione, finalizzando le risorse per migliorare il servizio e favorire la diffusione del tempo pieno".

“Ne traggo in positivo alcune considerazioni – dichiara Marini - sembra la fotografia della realtà scolastica di Fivizzano. Finalmente scoprono che l'andamento demografico, fortemente al ribasso non solo a Fivizzano, richiede un aggiornamento del numero minimo di alunni per comporre le classi. Penso a ciò che doveva essere e non è stato per il nostro corso socio-sanitario per il rifiuto dell'autorità scolastica di costituire la prima classe con dieci iscritti, ma nel passato anche con un numero maggiore.

“Penso che sia stato un gravissimo errore – commenta il coordinatore forzista - perché non ci si può nascondere dietro il vincolo dei numeri trascurando gli aspetti sociali e culturali a cui la scuola contribuisce in positivo, Si rendono conto coloro che decidono le sorti della scuola che le chiusure provocano impoverimento e spopolamento? Sembra che la cosa non interessi a nessuno, anzi il sindaco ha sponsorizzato il trasferimento del socio-sanitario ad Aulla, pensando di fare bene ma con esito fallimentare.

Secondo Marini “Ora l'Istituto deve tornare a Fivizzano e la prima classe andrà costituita con quelle che saranno nove o dieci unità. Come non condividere provvedimenti per il rafforzamento delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di ridurre i divari territoriali particolarmente evidenti nelle aree interne come a Fivizzano che ne presenta tutti gli aspetti. Giusto investire sulla scuola, servizio essenziale e collante di una comunità solidale”.

“Fivizzano – afferma Marini - deve uscire da una condizione di precarietà scolastica che permane in modo evidente sia nelle strutture già lesionate dal sisma e ancora in attesa di recupero, come pure nell'aspetto organizzativo e funzionale che si manifesta nella mancanza di un dirigente scolastico presente sul territorio. Con tutto il rispetto per l'autorità scolastica, sono fermamente convinto che la dirigenza si esprime meglio con una presenza fisica autonoma e autorevole con un logico e naturale ritorno anche di immagine”.

Marini poi torna a dubitare dell’efficacia del pacchetto scuola: “Non è certo l'aspetto economico, salvo eccezioni, quello che può indirizzare la scelta. Il "pacchetto" di offerte del tutto originali e strabilianti comprendenti la gratuità di vitto, alloggio, trasporto e libri, ha datorisultati deludenti, ben lontani da quanto sperato. Certo non era quella la chiave del successo, ci vuole ben altro come risposta a quello che ritengo sia soprattutto un problema di immagine”.

“In tal senso può aiutare quanto dimostrato dagli studenti dell’istituto agrario di Fivizzano, vincitori del concorso sull'agrobiodiversità. I nostri ragazzi – commenta Marini - ci hanno invitato a riscoprire le nostre radici, la nostra storia e la nostra terra presentandoci i prodotti tipici del nostro territorio, espressione della nostra ricchezza in una prospettiva di sviluppo sostenibile. Scuola e territorio, un legame inscindibile per la produzione e trasformazione dei prodotti tipici, per un'offerta enogastronomica di qualità: un elemento in più per caratterizzare la nostra terra, favorendo turismo e ricchezza economica”.

M. C.