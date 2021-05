Lunigiana : fivizzano



Giannetti: "Da avversari solo fango e discredito sull'ospedale di Fivizzano”

mercoledì, 19 maggio 2021, 17:51

“Errate informazioni”: è così che il sindaco Gianluigi Giannetti etichetta le affermazioni rilasciate alla stampa locale da alcune forze politiche fivizzanesi che, nei giorni scorsi, avevano lanciato l'allarme-sanità riferendosi al taglio del medico cardiologo e dentista all'ospedale di Fivizzano.



“Tutto si può dire, tranne che la cardiologia e di conseguenza il reparto medico di Fivizzano sia stato depotenziato” dichiara il primo cittadino spiegando che, relativamente al cardiologo se è vero che il medico del reparto di medicina, dottor Tognarelli, è stato trasferito al Versilia, è altrettanto vero che al suo posto è subentrato un altro medico, dottor Faggioni, che assicura l'intero orario nel reparto di medicina.



“Il dottor Tognarelli – dichiara il sindaco - avendo la specialità in cardiologia, assicurava in orario di servizio anche gli ambulatori cardiologici: al suo posto è subentrato tre giorni la settimana un nuovo specialista, il cardiologo dottor Mazzini dall'ospedale delle Apuane”.



“Da poco – prosegue Giannetti - presso la medicina di Fivizzano è stata istituita una nuova Unità Operativa Semplice sotto la direzione del dottor Rosada: l'organico medico dell’unità operativa di medicina è al completo come non era da diversi anni”.



Quindi, in questo botta e risposta a distanza, il primo cittadino respinge al mittente l'allarme sui tagli alle professionalità ospedaliere ed anzi, dichiara l'esatto contrario: “L'area medica-cardiologica dell'ospedale di Fivizzano è stata stabilizzata e potenziata”.



Per quanto riguarda, poi, l'altra criticità sollevata dalle forze politiche avversarie, ovvero i tagli al servizio dentistico, Giannetti spiega che: “E' in via di risoluzione la situazione dell’ambulatorio distrettuale dentistico, sono in corso le operazioni di sostituzione del medico dentista che nelle scorse settimane ha raggiunto il pensionamento: comunque, attualmente un servizio dentistico presso il distretto di Fivizzano è garantito il lunedì ed il venerdì pomeriggio”.



Infine, il sindaco si concede una puntualizzazione anche sull'andamento della campagna vaccinale nel territorio comunale: “Dall’apertura della campagna, il distretto di Fivizzano ha funzionato da Hub vaccinale per il comune di Fivizzano concentrandosi sugli ultraottantenni. Terminate le somministrazioni alle categorie più fragili, da qualche giorno è aperta la vaccinazione a tutte le età come da protocollo regionale”.



Giannetti conclude riportando il dato del 40% della popolazione fivizzanese che ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino: “I dati di questi giorni dicono che il comune di Fivizzano è al secondo posto in provincia per vaccini inoculati”.



“Purtroppo – chiosa infine il sindaco - spiace vedere una puntuale strumentalizzazione da parte di alcune forze politiche che, con tanto pressapochismo e scarsa informazione, cercano di avere un poco di visibilità gettando fango e discredito sul nostro ospedale. A queste forze politiche rispondo che la nostra amministrazione non si perde in chiacchiere, ma continua nella sua politica di interlocuzione con gli organi dirigenziali dell’azienda Usl e della regione Toscana per migliorare e rendere ancora più funzionale il nostro ospedale, a garanzia e a tutela della popolazione della Lunigiana”.

Michela Carlotti