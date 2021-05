Il sindaco Mastrini invita allo screening gratuito: domenica “Lions in piazza”

Altri articoli in Lunigiana

sabato, 29 maggio 2021, 19:39

Obiettivo: ricostruire un ecosistema scomparso con l’alluvione del 2011 e lanciare l’attività di pescaturismo. Parola di Marco Ciri, consigliere comunale delegato allo sport e socio fondatore della costituenda “Asd Pesca Mulazzo”

sabato, 29 maggio 2021, 09:58

Dopo il rinvio e lo stop del periodo pandemico, Lunicafoto e Spazio4arte indicono una nuova edizione del concorso Flowers per l'edizione 2021

venerdì, 28 maggio 2021, 16:50

Così commenta Fausto Giovanelli presidente del Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano, a seguito di una nota dei giorni scorsi di Legambiente Toscana per la tutela di questo patrimonio naturalistico

venerdì, 28 maggio 2021, 13:41

In seguito alla segnalazione di diversi cittadini, Legambiente è andata sulle sponde del Torrente Gordana (in quel punto in comune di Zeri), a pochi passi dall'ingresso al canyon degli 'Stretti di Giaredo

giovedì, 27 maggio 2021, 17:49

Proseguono come da programma i lavori di manutenzione straordinaria al viadotto ferroviario sul fiume Taro in prossimità della stazione di Borgo Val di Taro, tra Pontremoli e Berceto, sulla linea Parma – La Spezia

giovedì, 27 maggio 2021, 16:08

Cerimonia in forma ridotta, a causa del Covid, ma desiderata e aspettata da tempo, quella che si è svolta stamani all'ospedale di Fivizzano per la donazione del sistema che permette alle pazienti di poter diminuire sensibilmente la caduta dei capelli durante le sedute per i trattamenti chemioterapici