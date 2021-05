La Guardia di Finanza sequestra 9 mila articoli per il bricolage

Altri articoli in Lunigiana

lunedì, 10 maggio 2021, 13:04

Un gruppo di giovani animati dalla volontà di rilanciare il territorio, partendo da Comano, il piccolo comune della Lunigiana immerso nell'Appennino Tosco Emiliano

domenica, 9 maggio 2021, 22:47

"Cantieri per 2 milioni di euro sul territorio comunale": soddisfazione di Toni, vicesindaco di Tresana delegato ai lavori pubblici

venerdì, 7 maggio 2021, 18:18

Con grande soddisfazione dell’amministrazione comunale, la città di Pontremoli era stata selezionata tra i finalisti che correvano per il titolo di “Capitale Italiana del libro 2021”, onorificenza istituita con legge dello scorso anno per la promozione ed il sostegno della lettura

venerdì, 7 maggio 2021, 17:24

Diego Serafini, consigliere comunale di Fivizzano in quota Italia Viva, interviene sulla circostanza che ha condotto alla morte del paziente avvenuta il 21 aprile nel reparto covid del polo specialistico riabilitativo Don Gnocchi di Fivizzano

venerdì, 7 maggio 2021, 11:36

Sulla base di una proficua collaborazione con il Comune di Stazzema ed il Parco Regionale delle Alpi Apuane, l’associazione Mangia Trekking prosegue con lo sviluppare progetti relativi alla natura, ed alla promozione turistica dei territori

venerdì, 7 maggio 2021, 11:31

Secondo i dati ufficiali di ARTEA, in Lunigiana vi sono 35 aziende che conducono complessivamente 74 ettari di castagneto ma sicuramente molta raccolta viene anche effettuata in boschi che non sono catalogati come castagneti da frutto