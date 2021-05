Lunigiana



La Lega chiede un albo dei fornitori per il comune di Fivizzano

lunedì, 3 maggio 2021, 16:59

di Michela Carlotti

Un elenco degli operatori economici accreditati per lavori, servizi o forniture, come contemplato dal codice dei contratti ed a garanzia di un’equa rotazione degli inviti. E’ ciò che chiede la Lega di Fivizzano: un albo gestito dalla pubblica amministrazione a cui possono iscriversi tutti coloro che, avendone i requisiti, siano interessati ad eseguire lavori, servizi o forniture per il comune.

Esso dovrà essere continuamente aggiornato e reso disponibile a chiunque lo voglia consultare e ad esso potrà attingere il comune quando intende avviare un affidamento di importo inferiore alle soglie per le quali non è previsto il ricorso alla gara negoziata.

“Oltre che ad agire in conformità della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni, grazie all’Albo Fornitori, potranno avere un elenco costantemente aggiornato di fornitori di beni e servizi, professionisti tecnici, ditte esecutrici di lavori pubblici sul quale effettuare una equa rotazione e quindi ottemperare non solo alle disposizioni del codice dei contratti pubblici ma anche di applicare un principio di trasparenza ed equità” precisa la Lega.

“Quello che notiamo – affermano i leghisti fivizzanesi - è che molti lavori sul territorio vengono affidati quasi sempre alle stesse ditte/società magari perché dotate di mezzi/attrezzature. Siamo consapevoli che il comune stia agendo nel rispetto della legge, ma crediamo che sia giusto istituire un albo delle imprese di fiducia/fornitoriin modo da permettere una rotazione di tutte le ditte che si iscriveranno. In questo modo verrà garantita massima trasparenza e nessun privilegio agli occhi dei cittadini fivizzanesi”.

“Stiamo attraversando un periodo economico difficile per molte attività lavorative e pensiamo – conclude la Lega - che questa proposta possa aiutare le imprese che risiedono nel nostro territorio e che stanno fronteggiando le conseguenze economiche del Covid”.

Il coordinamento leghista infine annuncia: “Chiederemo alla lista “Alternativa per il Futuro” di presentare una mozione in consiglio comunale per l’istituzione dell’albo delle imprese di fiducia/fornitori del comune di Fivizzano”.