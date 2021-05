L’artista Lidia Secco promuove l’alpinismo lento nel 700° di Dante

Altri articoli in Lunigiana

mercoledì, 26 maggio 2021, 14:22

Ad inaugurare un’estate all’insegna del ritorno alla normalità, ci pensa il campus estivo che prenderà avvio lunedì 21 giugno per terminare venerdì 30 luglio presso il Parco Fiera di Barbarasco

mercoledì, 26 maggio 2021, 14:06

La scelta di intensificare i lavori durante il periodo estivo è stata dettata dalla chiusura delle scuole e la riduzione delle attività lavorative

martedì, 25 maggio 2021, 17:01

Altri successi per il centro pugilistico spezzino “Sport Club Virtus 1906” di La Spezia, società pluridecorata dal Coni con oltre cento anni di storia, che domenica scorsa ha trionfato nelle competizioni della Lega Italiana Muay Thai a Milano-Rho

martedì, 25 maggio 2021, 14:21

Un botta e risposta a distanza in cui tutte le opposizioni, anche quelle che non hanno rappresentanti eletti in consiglio comunale a Fivizzano, si sono compattate contro il sindaco e la sua amministrazione sulla questione dell’ospedale

martedì, 25 maggio 2021, 14:20

Nasce il progetto “Cose giuste” grazie alla collaborazione fra il comune di Fivizzano, nella figura dell’assessore Alessandra Grandetti e l’associazione omonima senza fini di lucro che ha come obiettivo quello di migliorare la qualità della vita della comunità, attivando energie e risorse, promuovendo la cultura della solidarietà, del dono e...

martedì, 25 maggio 2021, 12:55

La "Festa dei Parchi 2021" si concentra quest'anno in un unico evento, organizzato per venerdì 28 maggio 2021 presso Bosa di Careggine, a partire dalle ore 9.30 in poi