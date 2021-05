L’azienda agraria dell’istituto scolastico Pacinotti Belmesseri apre alle vendite dei suoi prodotti

Altri articoli in Lunigiana

martedì, 4 maggio 2021, 19:22

Una nuova veste grafica, un nuovo logo, una nuova modalità nell’assegnazione dei premi, nuove e prestigiose aggiunte allo staff organizzativo e, ovviamente, una nuova locandina

martedì, 4 maggio 2021, 18:57

Un’articolata requisitoria del gruppo civico “Sinistra Unita per Fivizzano” è stata rivolta al sindaco Gianluigi Giannetti ed alla sua amministrazione, accusata di svariati errori nella gestione dell’emergenza covid

lunedì, 3 maggio 2021, 17:29

Proseguono le attività dell'alpinismo lento sulla bella e grande isola che primeggia nei panorami osservabili dalle vette delle Alpi Apuane e dell'Appennino Tosco Emiliano

lunedì, 3 maggio 2021, 17:06

Come di consueto, l’arrivo della bella stagione coincide con le riaperture al pubblico del Castello Malaspina di Monti, una dimora privata situata nel Comune di Licciana Nardi, all’ingresso della Valle del Taverone

lunedì, 3 maggio 2021, 16:59

Un elenco degli operatori economici accreditati per lavori, servizi o forniture, come contemplato dal codice dei contratti ed a garanzia di un’equa rotazione degli inviti. E’ ciò che chiede la Lega di Fivizzano

venerdì, 30 aprile 2021, 18:20

Una rete comprensoriale tra le delegate alle pari opportunità di tutti i comuni della Lunigiana, per rafforzare le azioni di contrasto alla violenza di genere, ma anche per sfatare l’idea che queste stesse azioni siano circoscritte all’8 marzo per la festa delle donne, o al 25 novembre per la giornata...