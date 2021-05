Lunigiana



Le Alpi Apuane e lo stile delle vie: l’Alpinismo Lento con poche, ma belle ed essenziali segnaletiche “disegna” tratti di un cammino per tutti

venerdì, 7 maggio 2021, 11:36

Sulla base di una proficua collaborazione con il Comune di Stazzema ed il Parco Regionale delle Alpi Apuane, l’associazione Mangia Trekking prosegue con lo sviluppare progetti relativi alla natura, ed alla promozione turistica dei territori.

Nei giorni, di ritorno alla “fascia gialla” l’associazione dell’alpinismo lento, in Alta Versilia, in prossimità della località di Pomezzana, ha ripreso gli interventi di preparazione della segnaletica e di manutenzione dei sentieri, relativamente al progetto di promozione turistica del territorio di Stazzema.

Consapevole che i moderni strumenti offerti dalle tecnologie ( esempio “App dedicate, mappe informatizzate e Gps” ) rendono ormai più semplice seguire i percorsi, l’associazione dell’alpinismo lento si affida e confida sul valore dello “Stile”. Una forma di segnare i sentieri, essenziale e bella, che sappia dar valore al territorio.

L’artigianalità e l’ordine come elementi che l’associazione auspica siano di esempio e tendenza. Legnami antichi e pregiati, che divengono segnali di via. Applicati anche alle mura o agli alberi, ma sempre rispettosi dello stile e delle piante stesse ( senza perforarle con chiodi o viti ).

Un’espressione che sembra richiamare il sensibile gradimento della comunità di Pomezzana. Con tale spirito Mangia Trekking ha ripreso ad operare sulle Alpi Apuane, anche per essere propedeutica alle strutture di ricezione turistica, in cui è viva una straordinaria tradizione gastronomica di montagna, e dove tanto l’effetto coronavirus si è fatto sentire.

L’associazione Mangia Trekking, ritiene che l’alpinismo lento contribuisce a mantenere in salute le persone di ogni età, quindi non perde occasione per evidenziare la piacevolezza di camminare, soprattutto in questi luoghi. Dove è sempre possibile trascorrere belle giornate, in solitudine o con qualche amico, praticando uno sport sano, conoscendo e vivendo nella natura.