Lunigiana



Lega Fivizzano: "Ancora tanti problemi per connessione internet e telefonica"

martedì, 25 maggio 2021, 10:26

Il coordinamento Lega di Fivizzano, torna ad attenzionare la problematica del digital divide: il divario digitale che, con l'assenza di copertura di rete, taglia fuori intere aree dalle opportunità che l'era digitale oggi offre su più fronti.

"Diversi comuni della Lunigiana cercano di attrarre persone a stabilirsi nei loro borghi per lavorare con lo smart-working: come sta cercando di fare il comune di Pontremoli oppure come ha fatto il comune di Fosdinovo che con TIM ha migliorato gli impianti telefonici per chi attualmente vi risiede. Non è così a Fivizzano dove in molte delle 95 frazioni la connessione internet e la telefonia fissa e mobile sono scadenti e instabili".

Ma non è solo una questione di opportunità, ma anche e prima di tutto di necessità e sicurezza in casi di emergenza.

"In questo periodo di emergenza covid, molti studenti hanno fatto la didattica a distanza (DAD) ma come ci è stato riportato dai loro genitori, molti sono stati i problemi di connessione con la linea internet sempre precaria e molto lenta".

Da qui la richiesta di intervento all'amministrazione comunale affinchè si prodighi alla risoluzione del gravoso problema, anche in aderenza allo stesso programma elettorale del sindaco Giannetti che, come ricordano i leghisti, puntava anche questo: "Un punto del programma del sindaco era il "ripopolamento del territorio attirando giovani famiglie con economia digitale” per arrivare a 10.000 residenti nel 2030 che a nostro avviso difficilmente sarà raggiunto. Vorremmo sapere che cosa l’amministrazione stia facendo su questo punto e quali siano i risultati ottenuti".

"Consigliamo al sindaco – concludono gli esponenti del carroccio – di investire una parte del cospicuo avanzo di bilancio nel potenziamento della rete fissa e mobile nel comune di Fivizzano in quanto si tratta di tasse pagate da cittadini che devono essere reinvestite in servizi con riflessi positivi su abitanti economia e turismo. Anche la Regione sta cercando di aiutare i comuni che hanno aree non coperte da segnale telefonico in quanto tutti hanno diritto di essere connessi. Quindi il comune di Fivizzano si attivi con la Regione Toscana come ha fatto Fosdinovo".

Mi.Ca.