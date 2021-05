Lunigiana



L’opposizione al sindaco di Mulazzo: “Non accetteremo l'arretramento dei dati del porta a porta ottenuti grazie all'impegno dei cittadini”

giovedì, 13 maggio 2021, 15:05

I consiglieri comunali di minoranza, Emanuele Ferdani, Alessandro Ricci e Michele Moscatelli, hanno presentato al sindaco Claudio Novoa un'interrogazione sulle riduzioni Tari per i cittadini, sui dati del porta a porta e su eventuali rimodulazioni del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a seguito del passaggio al nuovo gestore Ersu Spa a far data dal corrente anno per tutta la Lunigiana.

"Vogliamo rassicurazioni precise: il comune di Mulazzo ha comunicato di voler ridurre le tariffe della Tari con un annuncio del sindaco che, tuttavia, non ha fornito cifre o percentuali della riduzione, parlando testualmente solo di uno sconto “significativo”.

I consiglieri aggiungono: “Lo scorso anno, il nostro comune ha raggiunto la quota del 90% di rifiuti differenziati con il servizio porta a porta così come strutturato da Unione dei Comuni ed Idealservice nella precedente gestione della raccolta rifiuti”. Un risultato notevole che, secondo l’opposizione, è frutto e merito dei cittadini.

Proprio in funzione del mantenimento di elevati livelli di qualità e di risultato raggiunti nel servizio, il gruppo manifesta la sua preoccupazione verso cambiamenti di gestione che non convincono la minoranza: “Non accetteremo l'arretramento dei dati del porta a porta ottenuti grazie all'impegno dei cittadini. Il sindaco ci dica se ci saranno tagli al servizio".

In particolare: "Chiediamo una tabella dettagliata degli sgravi che il comune di Mulazzo riconoscerà ai cittadini e la citazione delle modalità e dei servizi attraverso i quali tali sgravi potranno essere riconosciuti. Vogliamo anche sapere se la revisione del servizio comporterà una riduzione del porta a porta, grazie al quale i cittadini di Mulazzo hanno raggiunto il 90% consentendo al comune di ricevere il riconoscimento citato dal Sindaco".

Dubbi anche sulle modalità di raccolta: "Ci dicano se il vetro sarà ancora raccolto settimanalmente oppure ogni quindici giorni e se il porta a porta e le prossimità continueranno ad essere raccolte la mattina. Ma vogliamo anche sapere se la raccolta di plastica e lattine verrà effettuata nella modalità “multimateriale" e se, nel precedente trimestre, il comune di Mulazzo ha raggiunto gli stessi risultati dello scorso anno o se i dati della raccolta porta a porta hanno evidenziato un ridimensionamento delle percentuali”.

Mi. Ca.