Lunigiana



L’opposizione del gruppo Moscatelli: “A Fivizzano, silenzio assordante su tutto”

mercoledì, 12 maggio 2021, 10:55

“E’ dall’inizio del mandato del sindaco Giannetti che chiediamo che la politica e le istituzioni siano conseguenti alle necessità del territorio ed agli impegni assunti, anche dal sindaco, in campagna elettorale: ovvero, garantire la presenza del rianimatore H24 in struttura”.

Il gruppo d’opposizione guidato da Mirco Moscatelli “Lista Civica 2.0 il futuro al centro” entra nel merito della recente tragica circostanza che ha visto la morte di un paziente ricoverato al reparto covid del polo riabilitativo specialistico Don Gnocchi. E’ tutta da verificare la sussistenza del nesso tra decesso ed assenza del rianimatore in reparto, certo è, però, che la vicenda ha sollevato molti dubbi.

“Purtroppo – afferma il gruppo - anche alla luce di fatti tragici, quello che ascoltiamo dalla maggioranza è un silenzio talmente assordante che potrebbe essere riempito solo dall’espressione “mi dimetto “.

Un fatto di malasanità che, secondo il gruppo d’opposizione, si aggiunge ai tanti altri che il territorio sta subendo a causa di politiche sanitarie sbagliate. E la pandemia, secondo Moscatelli, ha agito come amplificatore delle criticità.

“È il caso vaccini: con un ospedale dietro casa – incalza il gruppo - i nostri concittadini devono recarsi in altro comune per potersi vaccinare. E non c’è, cari sindaco e ASL, scusa che tenga: non vaccinare entro il presidio ospedaliero di Fivizzano, significa non avere la volontà di farlo, ed appellarsi a qualsivoglia tecnicismo significa essere in malafede”.

Il gruppo di Moscatelli, quindi, non nasconde la preoccupazione diffusa per il presidio fivizzanese: “È evidente invece la volontà, da parte dell’azienda sanitaria di cui l’amministrazione è diventata l’ufficio di rappresentanza territoriale, di chiudere definitivamente l’ospedale di Fivizzano”.

“La realtà ha superato la fantasia: il sindaco e la sua mutevole e mutata maggioranza – conclude il gruppo - sono riusciti a dilapidare un patrimonio di aspettative politiche e sociali che nessuno dei loro recenti predecessori ha mai avuto, per di più in un arco di tempo talmente breve da farne rimpiangere qualcuno”.

Tirate le somme dopo ormai due anni, in definitiva per il gruppo Moscatelli ogni aspettativa riposta nell’amministrazione Giannetti si è infranta e ciò che resta è il bisogno di dare un cambio di passo a Fivizzano.

Michela Carlotti