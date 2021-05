Lunigiana



Montemagni (Lega): "Fosdinovo, fondamentale garantire la presenza del medico del 118 per l'intera settimana"

giovedì, 13 maggio 2021, 14:54

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene sui problemi della sanità a Fosdinovo chiamando in causa l'Asl perché provveda immediatamente a risolverli.



"Sinceramente - afferma - restiamo alquanto perplessi nell'apprendere che, nei giorni infrasettimanali, la postazione del 118 a Fosdinovo sia priva del medico."



"Una lacuna inaccettabile - prosegue il consigliere - che l'Asl competente deve, dunque, immediatamente colmare."



"La Sanità territoriale - precisa l'esponente leghista - deve essere, infatti, preservata e semmai potenziata e non certamente sminuita, stante la sua importanza ancor più manifestatasi in questo periodo di pandemia."



"Chi gestisce, malamente, questo delicato settore - sottolinea la rappresentante della Lega - dovrebbe guardare in primis alla salute dei cittadini e non prendere decisioni che potrebbero non garantire il normale supporto assistenziale."



"Per tutto ciò - conclude Elisa Montemagni - qualora l'Azienda sanitaria non dovesse tornare velocemente sui suoi passi, siamo pronti a rivolgerci direttamente, tramite un atto, all'Assessore regionale Bezzini."