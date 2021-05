Monti di Licciana: trova due bombe a mano mentre sistema la cantina

Altri articoli in Lunigiana

mercoledì, 12 maggio 2021, 13:21

Sono oltre 1.000 le firme raccolte in poche ore dall'appello lanciato su Change.org - la piattaforma di petizioni on-line - rivolto al Consorzio Bonifica Toscana Nord

mercoledì, 12 maggio 2021, 10:55

“E’ dall’inizio del mandato del sindaco Giannetti che chiediamo che la politica e le istituzioni siano conseguenti alle necessità del territorio ed agli impegni assunti, anche dal sindaco, in campagna elettorale: ovvero, garantire la presenza del rianimatore H24 in struttura”

mercoledì, 12 maggio 2021, 10:31

Dopo una “battaglia” durata quasi due anni Fosdinovo, bandiera arancione come uno dei borghi più belli d'Italia, si è svegliatafinalmente ben connessa alla rete telefonica

martedì, 11 maggio 2021, 15:02

La Lega di Fivizzano torna ad occuparsi della situazione dell’ospedale cittadino, segnalando la riduzione delle presenze settimanali del medico dentista e del cardiologo, e quindi del servizio offerto ai cittadini fivizzanesi e della Lunigiana

martedì, 11 maggio 2021, 09:51

Il gruppo d’opposizione “Alternativa per il futuro” ha deciso di indirizzare una nota formale ai vertici aziendali Usl per far luce sulle difficoltà intervenute nella gestione assistenziale sanitaria della popolazione della Valle del Lucido, a seguito del pensionamento del dottor Mario Moscatelli avvenuto alla fine del mese di gennaio

lunedì, 10 maggio 2021, 13:04

Un gruppo di giovani animati dalla volontà di rilanciare il territorio, partendo da Comano, il piccolo comune della Lunigiana immerso nell'Appennino Tosco Emiliano