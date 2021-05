Lunigiana



"Naturalmente Lunigiana”: parte la raccolta fondi per la cooperativa di comunità che vuole rilanciare il territorio

lunedì, 10 maggio 2021, 13:04

di Michela Carlotti

Un gruppo di giovani animati dalla volontà di rilanciare il territorio, partendo da Comano, il piccolo comune della Lunigiana immerso nell'Appennino Tosco Emiliano.

Federico Bestazzoni, Miriam Dell'Amico, Denise Correnti, Andrea Toracca, Martina Asti, Ovidiu Andrei, Giulio Bellettini: questo è il nucleo originario che ha dato il via al progetto, persone che credono nella loro terra e che vogliono farla rivivere. E nulla vieta che ad esse se ne aggiungano altre che vogliano condividere la stessa ambizione.

"Da anni questo piccolo comune di 700 anime, sta subendo uno spopolamento che compromette l'ambiente e l'economia locale. Noi vogliamo capovolgere questa tendenza”.

E come farlo? Ci sono molte possibilità, assicurano fiduciosi i ragazzi: "C'è un bellissimo castello, un centro ippico, tanti piccoli borghi accattivanti, mulini storici, sentieri da ritracciare e castagneti da ripulire".

In questo ventaglio di opzioni possibili, il gruppo ha deciso di partire proprio da questa: “Recuperare un castagneto nell'area Mab Unesco Appennino: pulirlo, sistemare i sentieri che lo collegano al borgo e dare nuova vita alla filiera locale della castagna".

Il progetto pone, dunque, al centro la castagna quale prodotto identitario della comunità territoriale e che nel 2006 ha ottenuto il riconoscimento di denominazione di origine protetta d.o.p. ma la cui lavorazione, produzione e tradizione, rischiano di perdersi nel salto generazionale.

Il gruppo ha, dapprima, partecipato ad un bando regionale finalizzato alla promozione di progetti giovanili atti a valorizzare la comunità ed accrescere il senso di appartenenza ad essa. Con il progetto "Passato, presente, futuro" si erano aggiudicati il finanziamento con cui si sono pagati la formazione: docenti, consulenti ed esperti di settore, hanno guidato un corso di formazione che dall'autunno scorso è terminato a febbraio di quest'anno. Erano previsti anche laboratori fatti nelle aziende agricole locali, ma il Covid ha costretto a rimodulare la formazione con lezioni alternative.

Terminata la teoria, ora il gruppo è pronto per partire con la costituzione di una cooperativa di comunità. Si tratta di un modello di innovazione sociale che ha per obiettivo la produzione di beni e servizi che incidano in modo stabile sulla qualità di vita sociale ed economica della comunità territoriale. Dalla prima lavorazione dei prodotti agricoli, alla loro trasformazione, ai negozi rurali: dalla produzione alla vendita, una filiera, dunque, che pone al centro la castagna della Lunigiana.

“Vivi Comano” è il nome scelto per la cooperativa di comunità, che ora ha bisogno di nuovi finanziamenti per potersi realizzare: a questo scopo, parte proprio oggi la campagna di raccolta fondi con la speranza di questi giovani di realizzare il necessario importo e con la determinazione di andare avanti comunque, giorno dopo giorno, per dare corpo e non solo anima, a questo interessantissimo progetto di riqualificazione del territorio di Lunigiana.

Chiunque può dare il proprio contributo, cliccando sul seguente link: https://www.produzionidalbasso.com/project/naturalmente-lunigiana-creare-una-cooperativa-di-comunita-per-il-rilancio-del-territorio/.