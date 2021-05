Palmaria biologica: durante il lavoro Mangia Trekking incontra il tarantolino, simbolo dell’isola incontaminata

Altri articoli in Lunigiana

lunedì, 3 maggio 2021, 17:06

Come di consueto, l’arrivo della bella stagione coincide con le riaperture al pubblico del Castello Malaspina di Monti, una dimora privata situata nel Comune di Licciana Nardi, all’ingresso della Valle del Taverone

lunedì, 3 maggio 2021, 16:59

Un elenco degli operatori economici accreditati per lavori, servizi o forniture, come contemplato dal codice dei contratti ed a garanzia di un’equa rotazione degli inviti. E’ ciò che chiede la Lega di Fivizzano

venerdì, 30 aprile 2021, 18:20

Una rete comprensoriale tra le delegate alle pari opportunità di tutti i comuni della Lunigiana, per rafforzare le azioni di contrasto alla violenza di genere, ma anche per sfatare l’idea che queste stesse azioni siano circoscritte all’8 marzo per la festa delle donne, o al 25 novembre per la giornata...

venerdì, 30 aprile 2021, 15:16

E' corsa alle prenotazioni per il weekend della festa dei lavoratori sessanta agriturismi della Lunigiana con attività di ristorazione presenti nelle regioni gialle dove è possibile il servizio al tavola all'aperto ma sono preparati i cestini per le agriscampagnate da consegnare anche a domicilio e con la possibilità di asporto

venerdì, 30 aprile 2021, 15:08

Il gruppo consigliare di minoranza si è dichiarato perplesso di fronte all’installazione luminosa posta sul castello di Lusuolo, giudicata avulsa dal contesto e persino assomigliante ad “un’astronave”. Sul perché della scelta e sui costi della sua realizzazione, il gruppo di minoranza ha quindi annunciato di volerne fare un’interrogazione consigliare

venerdì, 30 aprile 2021, 15:03

I carabinieri della stazione di Bagnone hanno denunciato l’autore di una truffa on line che è riuscito a raggirare un malcapitato per quasi 1500 euro