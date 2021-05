Lunigiana



Questione 118 a Fosdinovo: la presa di posizione del presidente SDS della Lunigiana Riccardo Varese

martedì, 18 maggio 2021, 18:35

di michela carlotti

“La pandemia in corso non ha proprio insegnato nulla? Non ha insegnato ad avere un minimo di rispetto della gente che vive in territori fragili e marginali? La Lunigiana è uno di questi”.

Il presidente della Società della Salute della Lunigiana, Riccardo Varese, non usa mezzi termini contro il taglio del medico del 118 a bordo dei mezzi della pubblica assistenza “Concordia” a Fosdinovo.

“Voglio esprimere la mia personale solidarietà al sindaco di Fosdinovo, Camilla Bianchi, ed agli operatori del 118”.

Perché un sindaco, con tutta la cittadinanza che rappresenta, dev’essere messo di fronte al fatto compiuto di una novità così pesante senza esserne interpellato? E’ l’interrogativo cruciale che avvelena il sangue di coloro che sono lasciati ad amministrare i territori periferici senza i necessari mezzi ed anzi, correndo il concreto rischio di vederne depauperati quelli esistenti.

“Non si comprende perché si dica che si vogliono potenziare i servizi – incalza Varese - se poi si manifesta la volontà di disattendere un servizio così importante. Dal governo nazionale in giù è questa la sensibilità che viene dimostrata?.

Il presidente Varese e il direttore Amedeo Baldi, hanno chiesto un incontro con il direttore dell’area aziendale “Emergenza urgenza 118”, Andrea Nicolini: “Ora attendiamo gli esiti di un incontro in programma fra i direttori generali delle ASL toscane, lo stesso Nicolini e l’assessorato regionale per il diritto alla salute, in considerazione della cronica mancanza di medici”.

“In base a come andrà questo incontro, se sarà necessario – prosegue Varese – convocherò l’assessore per il diritto alla salute della regione Toscana, Simone Bezzini. Perché l’assessore regionale deve venire a vedere di persona e rendersi conto della difficile realtà geografica lunigianese, un territorio che non merita di essere ulteriormente abbandonato. E visto che circolano voci nefaste anche sulle Guardie Mediche, ho intenzione di mettere a conoscenza Bezzini anche di questa questione. Nella speranza che vengano prese decisioni nell’interesse della popolazione”.