Lunigiana



Sanità, tutte le opposizioni schierate contro il sindaco Giannetti

martedì, 25 maggio 2021, 14:21

Un botta e risposta a distanza in cui tutte le opposizioni, anche quelle che non hanno rappresentanti eletti in consiglio comunale a Fivizzano, si sono compattate contro il sindaco e la sua amministrazione sulla questione dell’ospedale.

“Ormai è diventata una triste abitudine: ogni qualvolta noi delle opposizioni parliamo del nostro nosocomio denunciandone le criticità esistenti, il sindaco non fa che ripetere che gettiamo fango sull’ospedale di Fivizzano”.

A pronunciarsi sono i tre gruppi consigliari “Italia Viva” di Diego Serafini, “Il futuro al centro” di Mirco Moscatelli, “Alternativa per il Futuro” di Alessandro Domenichelli, ma anche il gruppo civico “Sinistra Unita per Fivizzano” di Giacomo Perfigli.

“Guardi caro Sindaco, che noi siamo i primi a difendere il nostro ospedale e proprio per questo e per il rispetto della professionalità di chi ci lavora non possiamo più permetterci di perdere servizi ed opportunità”.

I gruppi entrano subito nel merito della campagna vaccinale: “Il sindaco si dichiara orgoglioso perché il 40% della popolazione del nostro comune è stata vaccinata: ma noi chiediamo se il ciclo è stato completato o se si tratta solo della prima dose e poi vorremo anche sapere quante sono le vaccinazioni fatte da calendario al distretto fivizzanese tramite il portale della regione Toscana”.

Le opposizioni sostengono, infatti, che sono poche le vaccinazioni effettuate a Fivizzano: “In Lunigiana si può andare solo ad Aulla o Pontremoli, mentre Fivizzano viene sempre segnato come riserva. Perché non è stata fatta una battaglia su questo?”.

Dopodiché, i gruppi di opposizione tornano sulla situazione del polo specialistico riabilitativo Don Gnocchi che a novembre venne convertito in accoglienza Covid: “Nel consiglio comunale di fine novembre, il sindaco aveva detto che sarebbe rimasto centro Covid solo nel momento d’emergenza per poi tornare alla sua funzione riabilitativa: siamo a fine maggio, sono passati sei mesi, l’Italia sta riaprendo ma il nostro polo ospita ancora i pazienti Covid e non abbiamo nessuna notizia su cosa succederà in futuro”.

“La lista è lunga – proseguono i gruppi - e non basterebbe un solo comunicato a contenere tutte le problematiche e le criticità del nostro polo ospedaliero, però vorremo prenderci le ultime righe per chiarire una sottile differenza. “Gettare fango” significa calunniare o infamare qualcuno o qualcosa. Nessuno di noi ha mai calunniato o infamato l’ospedale, semplicemente cerchiamo di portare alla luce i tanti problemi che lo attagliano e che una politica seria dovrebbe cercare di risolvere”.

“Il sindaco – concludono - ha avuto tutta la nostra collaborazione ed il nostro supporto anche nei tre giorni di consiglio comunale aperto, ma oggi non possiamo fare finta che vada tutto bene, anche davanti a quello che è successo con il decesso avvenuto alla Don Gnocchi un mese fa. I suoi pesantissimi silenzi talvolta intercalati dai suoi “è tutto sotto controllo” non tranquillizzano più nessuna delle opposizioni presenti in consiglio comunale e neanche i cittadini. Abbiamo bisogno di certezze sul futuro che speriamo sia roseo per il nostro presidio”.

Mi. Ca.