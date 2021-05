Lunigiana



Sindaco di Fosdinovo contro il taglio del medico 118: “Aree interne continuamente depauperate”

mercoledì, 19 maggio 2021, 10:14

di michela carlotti

Da un paio di settimane, la presenza del medico 118 sull'ambulanza della pubblica assistenza “Concordia” di Fosdinovo è passata dall'orario 8-20 tutti i giorni, alle sole ore diurne dei prefestivi e festivi.

Una necessità legata al problema della carenza di personale medico 118, secondo quanto comunicato dalla direzione dell’area aziendale Usl emergenza-urgenza 118; una tendenza ai danni delle aree interne e della sua popolazione che subisce depauperamenti continui ai servizi esistenti, secondo il sindaco di Fosdinovo Camilla Bianchi.

“Penso che si debba tutelare chi risiede nei luoghi più lontani dai presidi sanitari, dal pronto soccorso, dagli ospedali. Nelle considerazioni delle necessità del medico a bordo del 118 dovrebbe rientrare non soltanto il numero di chiamate alle ambulanze ma la distanza dagli ospedali: non è solo una questione di numeri ma di marginalità e sicurezza di territori come il nostro che, oltretutto, è popolato da un elevato numero di anziani”.

Ma anche volendo considerare il solo numero di chiamate, queste restano comunque molto alte: secondo i dati riportati dal sindaco, infatti, lo scorso anno nel periodo da gennaio alla metà di maggio nel territorio di Fosdinovo ci sono state 188 emergenze.

Se il sistema 118 deve subire cambiamenti, allora, secondo la Bianchi, la nuova organizzazione dovrebbe passare da una revisione più ampia: “Occorre semmai rivedere tutto il servizio della provincia: ripensare all'organizzazione che attualmente vede da una parte, centri come Massa con presenza dell'ospedale e delle automediche sulle 24 ore e dall’altra, centri marginali sprovvisti sia dell'uno che delle altre”.

Il sindaco respinge le rassicurazioni aziendali secondo cui il territorio di Fosdinovo si trova nell'area di competenza delle due automediche, quella di Carrara e quella di Sarzana, in grado di intervenire in loco in tempi congrui. “Il comune di Fosdinovo – spiega la Bianchi - ha un territorio vasto con molte frazioni interne: siamo distanti sia dall'ospedale delle Apuane che dal Monoblocco di Carrara da cui parte l'automedica. Questa, percorrendo la via dei monti meglio nota come “La Spolverina”, tra tornanti e strettoie impiega dai trenta ai quaranta minuti per arrivare a Fosdinovo paese”.

“Per quanto riguarda la collaborazione con l'automedica del versante ligure – spiega inoltre la Bianchi – mi sono confrontata ieri mattina con la direzione del servizio 118 spezzino, ed al momento non ci sono accordi interregionali sul ruolo dell’automedica ligure in territorio toscano”.

“Auspico che regione Toscana ed azienda USL – conclude il sindaco - rivedano le scelte e che la situazione si risolva con il ripristino della presenza del medico 118 che è un presidio necessario per la salute dei cittadini e vitale per la popolazione delle aree più marginali”.

Scelte calate dall'alto, conferma la Bianchi, spiegando di essersi trovata la sorpresa a cose fatte, ovvero … a medico tolto.