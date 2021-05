Lunigiana



SNAMI sulla cancellazione PET Fosdinovo: “Infausta amministrazione della sanità toscana”

giovedì, 13 maggio 2021, 19:37

“L’emergenza Covid-19 e la coda degli eventi degli ultimi mesi, hanno dato una lezione che evidentemente non tutti hanno compreso.”.

Con queste parole, i medici Giovanni Belcari, Umberto Vetrano, Stilo Francesco, in rappresentanza dello Snami (sindacato nazionale autonomo medici italiani) esordiscono sulla vicenda che vede la cancellazione del punto di emergenza territoriale di Fosdinovo.

“L’ infausta amministrazione dell’ultimo decennio della sanità italiana, e toscana in particolare, con tagli lineari al 118 o ai pronto soccorso, è stata causa e fine ultimo delle gravissime incapacità organizzative durante il picco più terribile dell’emergenza” .

L’accusa è forte: se qualcosa il covid19 doveva insegnare a tutti, è proprio che l’insufficienza delle risorse per il territorio ha disarmato il primo fronte per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus: il 118 e pronto soccorso.

“ La stessa Corte dei Conti – spiega il sindacato - in una relazione dello scorso giugno che qualche tecnocrate delle Asl toscane dovrebbe imparare a mente, ha puntato il dito sulle gravi negligenze della sanità pubblica, indicando le insufficienze dell’assistenza territoriale a fronte del crescente fenomeno delle non-autosufficienze e delle cronicità, ma anche del lento procedere degli investimenti”.

Fatta questa premessa, Snami entra nel vivo della questione territoriale: “Oggi, ancora una volta e nel solito silenzio assordante, alla zitta, si taglia il medico del Pet di Fosdinovo mentre a quei medici che prestavano la loro opera a Fosdinovo viene richiesta disponibilità di effettuare turnazioni extra in altre parti della Asl: Lucca su tutte. Di questo, che appare l’aspetto più inaccettabile della vicenda, SNAMI ha le prove”.

Il motivo della scelta aziendale è al momento ignoto: “C’è forse dietro l’ennesimo tentativo di sostituzione del medico con l’infermiere? – chiede il sindacato. “L’Asl fin qui non pervenuta, non ha intenzione di risponderne? Ci auguriamo che ASL voglia rettificare immediatamente l’immotivato, non concordato, scellerato taglio appena fatto”.

E non manca il giudizio sulla scelta: “È inaudito ed inaccettabile – tuona Snami - non solo che non si odano distinte promesse di potenziamento del 118, ma addirittura se ne prosegua la smobilitazione. È inaudito che la cittadinanza che afferisce alla già disagiata area di Fosdinovo, sia lasciata entro un ingiustificabile limbo senza termine, fino al momento in cui chi si dice responsabile, non decida di esercitare quella responsabilità sul punto specifico”.

“Snami non tollererà in alcun modo che si verifichino ulteriori depotenziamenti dei 118 e pronto soccorso della Asl che potrebbero riflettersi sulla salute dei cittadini e sul lavoro e la sicurezza dei nostri medici. Non si tocchi neanche un’ora in meno nei 118 e pronto soccorso della Asl. È abbastanza chiaro? Basta tagli ovunque.”.

Il sindacato, oltre ad opporsi alle contrazioni dei servizi sanitari in un momento in cui ci si aspetterebbe il contrario, lancia anche proposte di collaborazione al fine di garantire l’efficienza della sanità territoriale: “Riteniamo ad oggi, che ci siano i tempi e le risorse per far fronte alle imminenti necessità estive, e come SNAMI ci diciamo pronti a collaborare fin da subito, con ogni mezzo, nel comune interesse con l’ASL, per garantire ancora una volta dei servizi così essenziali, evitando ulteriori strascichi polemici che coinvolgano stampa o Istituzioni”

