Lunigiana



Stop alla strage delle anatre, oltre 1.000 firme in poche ore per lo stop alla pulizia dei canali della Lunigiana

mercoledì, 12 maggio 2021, 13:21

Sono oltre 1.000 le firme raccolte in poche ore dall'appello lanciato su Change.org - la piattaforma di petizioni on-line - rivolto al Consorzio Bonifica Toscana Nord che chiede di fermare la pulizia di fossi e canali della Lunigiana per scongiurare lo sconvolgimento delle abitudini delle fauna locale e, in particolare, per non interferire con il periodo di covata delle anatre.

Nel testo dell'appello lanciato da Andrea Crocetti si rileva infatti come la pulizia dei canali nei territori di competenza del Consorzio spesso coincida con l'attività di covata dei volatili causando quindi la distruzione sistematica dei nidi con conseguente perdita delle uova e uccisione della prole. A questo - rileva l'autore dell'appello - si somma la difficoltà, per le anatre superstiti, di non trovare più un riparo adatto per la costruzione di un nuovo nido e quindi il rischio di diventare facile bersaglio per predatori.

L'appello, che ha toccato quota 1.160 firme, si conclude chiedendo ai vertici del Consorzio di rimandare e/o anticipare la pulizia dei canali così da non interferire con il periodo di riproduzione della fauna ed evitare quindi che si continuino a verificare inutili stragi di volatili.

Per maggiori informazioni:

change.org/p/consorzio-bonifica-toscana-nord-stop-alla-pulizia-dei-canali-durante-il-periodo-di-covata