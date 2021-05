Lunigiana



Un successo dopo l'altro per gli atleti dello Sport Club Virtus: trionfo al Muay Thai di Milano

martedì, 25 maggio 2021, 17:01

di michela carlotti

Altri successi per il centro pugilistico spezzino “Sport Club Virtus 1906” di La Spezia, società pluridecorata dal Coni con oltre cento anni di storia, che domenica scorsa ha trionfato nelle competizioni della Lega Italiana Muay Thai a Milano-Rho.



I giovani atleti agonisti preparati dal maestro Alessandro Andellini, si sono aggiudicati, infatti, nuove importanti vittorie: dopo il recente trionfo al Kombat Day di Roma, il ventenne Murea Sebastian ha vinto per verdetto unanime il suo secondo incontro Classe B semi-professionista contro un forte atleta trentenne di origine Moldava.



Vittoria anche per l'altro allievo Luis Hoday che ha vinto per verdetto unanime un incontro di Muay Thai a soli 16 anni, dopo il recente esordio al Palazzetto di Roma Frascati.



Grande la soddisfazione espressa dal maestro Andellini e dal presidente dello Sport Club Virtus, Gianni Scarpati, ex pugile professionista che ha indossato la maglia azzurra in più occasioni.