A Fivizzano la mostra di Serafino Valla

lunedì, 21 giugno 2021, 21:29

Non è tutto oro quel che luccica: e se Poste Italiane punta molto sull'immagine, sulla comunicazione e marketing, d'altra parte ci sono falle che compromettono il funzionamento del servizio stesso di recapito della corrispondenza

lunedì, 21 giugno 2021, 21:15

L'appuntamento è per martedì 22 giugno dalle 9 alle 12 in piazza Medicea a Fivizzano: al caffè Elvetico, l'autrice del libro “Le feux d'artifice - un nuovo domani” incontra i lettori

sabato, 19 giugno 2021, 08:58

L’estate si accende in Lunigiana con il progetto “Lunigiana Land Art” promosso dal comune di Mulazzo capofila con altri 11 comuni, wrisultato tra i vincitori del bando promosso dal MIBACT per la rigenerazione urbana, culturale ed economico-sociale dei piccoli comuni italiani

venerdì, 18 giugno 2021, 15:51

Fivizzano consolida e valorizza il suo titolo di città della stampa, con l'arrivo della prestigiosa edizione ginevrina datata 1777 dell'Encyclopedie di Diderot e D’Alembert

giovedì, 17 giugno 2021, 09:03

La disponibilità di terre coltivabili per i giovani è importante per la Toscana, e per la provincia di Massa Carrara, dove è in atto uno storico ritorno alla campagna da parte dei giovani con 22 imprese nate nei primi nove mesi del 2020 in piena pandemia ed uno stratosferico rimbalzo...

mercoledì, 16 giugno 2021, 15:40

In occasione delle Giornate Europee dell'Archeologia, 18-19-20 giugno, organizzate in Italia dal ministero della cultura – direzione generale musei,, il Museo delle Statue Stele Lunigianesi presenterà sabato 19 giugno alle ore 10.30 le sei eccellenze recuperate o scoperte negli ultimi anni