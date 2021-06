Lunigiana



Banca della Terra, 7,5 ettari di terreni a disposizione in Lunigiana

giovedì, 17 giugno 2021, 09:03

7,5 ettari di terreni e fabbricati per i giovani con il progetto della "Banca della Terra". La disponibilità di terre coltivabili per i giovani è importante per la Toscana, e per la provincia di Massa Carrara, dove è in atto uno storico ritorno alla campagna da parte dei giovani con 22 imprese nate nei primi nove mesi del 2020 in piena pandemia ed uno stratosferico rimbalzo positivo del + 175% in controtendenza rispetto alla media nazionale (-15,4%).

E' quanto emerge da una analisi di Coldiretti su dati Unioncamere divulgato in occasione dell'apertura del quarto bando della Banca delle terre (Bat) che mette a disposizione un lotto in Lunigiana, di 7,5 ettari circa, nel comune di Fivizzano. La "Banca delle terre agricole" è un data base contenente la mappatura delle terre ed è stato creato per consentire, soprattutto ai giovani, di reperire su internet i terreni di natura pubblica in vendita così da riportare all'agricoltura anche le aree incolte.

La disponibilità di terra è il principale ostacolo alla nascita di nuove imprese agricole condotte da giovani soprattutto perché la vera novità rispetto al passato sono gli under 35 arrivati da altri settori o da diverse esperienze e non possono contare sul patrimonio fondiario familiare. Il sostegno alle aziende dei giovani è positivo per l'insieme dell'agricoltura nazionale e per il Paese poiché la capacità di innovazione e di crescita porta le aziende agricole dei giovani ad avere un fatturato più elevato del 75% della media e il 50% di occupati per azienda in più.

"I giovani sono motori di innovazione e rigenerazione. Attraverso il loro lavoro, le loro idee e l'impegno la nostra agricoltura è diventata più green d'Europa ma anche la più sostenibile. – analizza Francesca Ferrari, Presidente Coldiretti Massa Carrara – La Banca della Terra è una straordinaria opportunità soprattutto per i giovani che vogliono cambiare il loro stile di vita, applicarsi per sostenere un modello economico sano e rispettoso dell'ambiente portando in dote la loro naturale predisposizione all'impiego della tecnologia e dell'innovazione. La Toscana, da questo punto di vista, è una terra ricca anche di esperienze interessanti che rendono la nostra agricoltura tra le più all'avanguardia".

Per informazioni sulla Banca della Terra http://www.ismea.it/banca-delle-terre