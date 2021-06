Lunigiana



Bilancio consuntivo della SdS: Varese soddisfatto, i sindaci divisi

domenica, 27 giugno 2021, 09:33

di michela carlotti

Nell'ultima assemblea dei soci della Società della Salute della Lunigiana è stato approvato il bilancio di esercizio 2020. Ma non sono mancate le polemiche che si sono accese sul tema delle risorse non utilizzate.



“Un ente che ha capacità di spesa, deve saper leggere i bisogni del territorio ed impegnare le risorse necessarie. L'avanzo di amministrazione della Società della Salute non è concepibile in un momento di forte bisogno come l'anno della pandemia”. Con queste motivazioni, il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, e il vicesindaco di Pontremoli, Manuel Buttini, non hanno votato a favore del bilancio consuntivo ed hanno scelto di astenersi.



Soddisfatto, invece, il presidente della SdS Riccardo Varese che ha ringraziato i sindaci che si sono espressi a favore “ai quali dico che continueremo ad occuparci delle fasce più deboli della popolazione, come facciamo da sempre”.



La SdS ha spiegato che i risconti, ovvero la quota parte dei costi sia di parte sanitaria che di parte sociale non completamente utilizzate nel periodo e quindi differite agli esercizi successivi, per la maggior parte derivano da risorse relative a progetti finalizzati di durata superiore all'anno di competenza.



“Non posso che essere soddisfatto per questo risultato – ha dichiarato il presidente Varese – perché, nonostante l'anno difficile a causa della pandemia, abbiamo mantenuto i servizi. Quindi, voglio dire grazie ai dipendenti della SdS e al direttore Amedeo Baldi, perché è soltanto con il loro operato che potremo ulteriormente migliorarli”.



Assenti in assemblea i comuni di Villafranca e Casola che, comunque, hanno poi sottoscritto una nota unanime con Pontremoli e Tresana in cui tutti i sindaci del centrodestra hanno rilanciato, chiedendo un cambio di passo: “Non accettiamo tentennamenti della SDS, rispetto alla quale crediamo sia tempo di rinnovamento e rilancio. Vale per l'autonomia dell'unità operativa complessa del presidio ospedaliero della Lunigiana. E vale anche per le risorse iscritte nell'avanzo di bilancio della società della salute”.



Segnali di confusione sono stati dati, invece, da Licciana: Renzo Martelloni, da una parte ha sottoscritto la nota assieme agli altri sindaci del centrodestra, mentre in assemblea dei soci ha però votato a favore del bilancio.



Annalisa Folloni, sindaco di Filattiera, pur votando a favore del bilancio con tutti gli altri sindaci del centrosinistra, ha comunque voluto far mettere a verbale l'impegno della SdS ad un rapido utilizzo delle risorse per il territorio.