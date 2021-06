Lunigiana



Caso Serinper: si avvicina il nuovo appuntamento con l’udienza preliminare

mercoledì, 23 giugno 2021, 15:33

di Michela Carlotti

Dal 3 giugno, l'udienza preliminare è stata rinviata al 19 luglio. I legali, infatti, avrebbero rilevato diverse anomalie nella gestione degli atti da parte della procura. Anomalie che, a loro avviso, avrebbero meritato addirittura la nullità o l'inutilizzabilità degli atti stessi.

Non è tutto. La decisione del comune di Massa di costituirsi parte civile è parsa a molti fuori dalle righe per i tempi, per i modi e per le parti a cui è stata rivolta, ovvero non a tutti gli indagati e ad alcuni che non hanno avuto alcun rapporto con lo stesso ente comunale.

Stiamo parlando dell'inchiesta "Accoglienza", coordinata dal PM della procura di Massa, Alessia Iacopini, che nell'inverno scorso aveva fatto scattare misure cautelari per sette persone tra dirigenti aziendali, amministratori e funzionari di enti pubblici, con ipotesi accusatorie contestate a vario titolo in relazione a presunti rapporti con la cooperativa "Serinper".

L'inchiesta "Accoglienza" è stata sparata sulla stampa come una "seconda Bibbiano". Le indagini proseguono da oltre due anni, ma non è emerso uno scandalo di bambini strappati alle loro famiglie.

Se non si tratta di Bibbiano, allora di cosa stiamo parlando?

In particolare, appare singolare la posizione del sindaco di Villafranca, Filippo Bellesi. Il suo coinvolgimento sembra partire da un clamoroso equivoco circa alcune sue presunte richieste di assunzione.

Nel primo caso, la richiesta di assunzione di un’addetta alle pulizie che, però, dagli atti potrebbe essere attribuita ad altri e non al sindaco Bellesi. In ogni caso, l’interessata non si è nemmeno presentata al colloquio.

Nel secondo caso, un’operatrice in possesso dei requisiti professionali veniva selezionata dopo aver seguito per alcuni mesi un corso di formazione specifica, a fronte di una carenza di figure professionali simili lamentata da Serinper anche a mezzo stampa.

Non risultano, invece, indagati altri nomi emersi dalle intercettazioni telefoniche e che erano circolati fin da subito sulla stampa quali soggetti a loro volta impegnati nel richiedere colloqui.

In conclusione, sono molte le domande ancora senza risposta.

Fare il sindaco rischia, ma non da ora, di diventare un atto di coraggio che sempre meno attirerà anche il più ambizioso degli ambiziosi, persino in un piccolo comune di poco meno di cinquemila anime.