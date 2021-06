Lunigiana



Corso di cucina nei testi Slow Food Lunigiana

mercoledì, 16 giugno 2021, 15:03

Il corso di cucina nei testi pontremolesi promosso da Slowfood Lunigiana-Apuana inisieme alla comunità di Guinadi, visto il successo del primo volume dedicato alle carni prosegue con uno dedicato ai lievitati.

Testi pontremolesi e cucina lunigianese: si prosegue il percorso di conoscenza della tradizione



Matteo Podenzana presidente Slowfood Lunigiana-Apuana dichiara di essere soddisfatto dell’attenzione e della partecipazione ottenuta col primo corso lanciato lo scorso 31 maggio. “Con questo secondo appuntamento vogliamo approfondire il percorso di cottura nei “testi” di ghisa. Dopo aver condiviso i segreti ed i trucchi per la corretta gestione dei testi e di tutto quanto necessario alla cottura della carne, abbiamo deciso di passare ai lievitati anch’essi molto importanti nella nostra tradizione culinaria. Lo scopo di questa condivisione di sapere è creare basi solide per un passaggio di conoscenze delle nostre tradizioni affinché siano destinata a durare nel tempo.”

Parte 2: i lievitati

Lievitati

Obiettivo del corso: approfondire la conoscenza della cottura nei testi e comprendere come cambiano lievitazioni e cottura in funzione dell’utilizzo del testo di ghisa.

Al termine del corso, sarai in grado di preparare e cuocere i lievitati nei testi di ghisa.

Programma del corso

09:30 ritrovo presso la cooperativa “la guinadese” e presentazione del corso

10:00 inizio del corso:

approfondimento storico, dove è nato il testo e come è cambiato a cura del Prof. Bertocchi Luciano e Bellotti Alberto

approfondimento riguardo le farine, l’impasto e la gestione dei tempi

importanza della legna, caratteristiche delle diverse tipologie,

imparare a riconoscere e valutare la temperatura

mani in pasta: preparazione delle teglie

cottura, tempi e uso dei soprani

12:45 pranzo

domande e confronto

14.30 chiusura corso e saluti

In particolare vedremo focaccia, pizza, carsénta e bucellato.

Al termine delle cotture ci sarà , come la volta precedente, un tipico e gustoso pranzo conviviale con i partecipanti al corso.

Costo della giornata:

– euro 85 non associati

– euro 60 soci tesserati alla data dell’iscrizione al corso

– euro 50 per i diplomati del corso del primo livello

Il Tesseramento può essere fatto autonomamente online sul sito Slowfood prima dello svolgimento del corso oppure in sede, scegliendo tra le varie opzioni:

– tessera socio base euro 25

– tessera sostenitore euro 70

Tutti i dettagli sono reperibili all’indirizzo https://www.slowfood.it/soci/

!! ATTENZIONE !! È IMPORTANTE SPECIFICARE LA SCELTA CONDOTTA LUNIGIANA-APUANA

​

Data del corso un lunedì 21 giugno al raggiungimento di minimo 6 iscritti e se nel frattempo vuoi sapere qualcosa in più sulla storia dei testi pontremolesi e sul loro uso puoi approfondirla qui.

Altre informazioni:

– nel caso il numero non fosse raggiunto la data verrà posticipata di una settimana

– il rispetto delle normative Covid prevede un numero massimo di 10 partecipanti

ISCRIVERSI AL CORSO E’ SEMPLICE CLICCA SUL LINK E INVIA LA MAIL A corsilunigiana@hotmail.com