Fivizzano, città della stampa, con l’ambizione di diventare centro culturale di Lunigiana: da oggi ancora più ricca

giovedì, 17 giugno 2021, 09:03

La disponibilità di terre coltivabili per i giovani è importante per la Toscana, e per la provincia di Massa Carrara, dove è in atto uno storico ritorno alla campagna da parte dei giovani con 22 imprese nate nei primi nove mesi del 2020 in piena pandemia ed uno stratosferico rimbalzo...

mercoledì, 16 giugno 2021, 15:40

In occasione delle Giornate Europee dell'Archeologia, 18-19-20 giugno, organizzate in Italia dal ministero della cultura – direzione generale musei,, il Museo delle Statue Stele Lunigianesi presenterà sabato 19 giugno alle ore 10.30 le sei eccellenze recuperate o scoperte negli ultimi anni

mercoledì, 16 giugno 2021, 15:03

Il corso di cucina nei testi pontremolesi promosso da Slowfood Lunigiana-Apuana inisieme alla comunità di Guinadi, visto il successo del primo volume dedicato alle carni prosegue con uno dedicato ai lievitati

mercoledì, 16 giugno 2021, 14:47

"La corsa più bella del mondo": così la definì Enzo Ferrari, fondatore dell'omonima casa automobilistica. Si tratta della "Mille Miglia" il corteo di auto d'epoca che sfilerà anche quest'anno per la sua 39 esima edizione per circa 1.800 chilometri da Brescia a Roma e ritorno

mercoledì, 16 giugno 2021, 14:39

Se l’emergenza Covid ha inevitabilmente fermato le attività invernali, i progetti di Officine Tok hanno continuato ad emergere anche sulla scena nazionale in questa prima metà del 2021

mercoledì, 16 giugno 2021, 09:26

"Era lecito attendersi dal sindaco Giannetti e dall'assessore alla cultura Nobili, il mea culpa sul caso borghi in festival. Invece, i due hanno provato a mettere alla vicenda una toppa che è risultata addirittura peggiore del buco". Così Vittorio Marini