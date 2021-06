Lunigiana



I messaggi di cordoglio per la scomparsa del sindaco di Bagnone

lunedì, 14 giugno 2021, 18:47

Tanti i messaggi di cordoglio e solidarietà alla famiglia del sindaco Carletto Marconi deceduto a causa di una brutta malattia.

A cominciare dal presidente della Regione Eugenio Giani. “Esprimo il cordoglio a nome della Toscana a tutta la comunità di Bagnone - afferma Giani - Marconi è stato espressione autentica di una politica a tutto tondo, impegnata a promuovere valori e futuro per una terra, la Lunigiana, che ha amato con passione e orgoglio”.



Il presidente, che parteciperà al funerale, ha rivolto anche “un pensiero particolarmente caro e di vicinanza alla famiglia”.

Condoglianze anche da Fratelli d'Italia. "Ci stringiamo attorno alla famiglia di Carletto Marconi. Uomo delle istituzioni da sempre impegnato a promuovere la sua Bagnone e la Lunigiana. Esprimiamo le più sentite condoglianze da parte di Fratelli d'Italia. Lo hanno contraddistinto l'attaccamento al suo ruolo ed il senso di responsabilità" dichiarano il Consigliere regionale Vittorio Fantozzi, il coordinatore e vice-coordinatore provinciali Marco Guidi e Umberto Zangani ed il capogruppo di Massa Alessandro Amorese.

"Mi stringo attorno a tutta la comunità di Bagnone in Lunigiana e ai familiari per la scomparsa del sindaco Carletto Marconi. Se ne va un amministratore legato al proprio territorio e la propria comunità, un esponente di qualità del centrosinistra di Massa Carrara che ha svolto la propria attività politica con senso di rappresentanza dei cittadini e con spirito di vicinanza e servizio al territorio e alla comunità." Così Martina Nardi, presidente della commissione Attività produttive alla Camera.

Anche le condoglianze della SDS Lunigiana alla famiglia del sindaco di Bagnone, Carletto Marconi: “Carletto era innanzitutto un caro amico e lo voglio ricordare come un collega dalla mentalità aperta, che preferiva il dialogo allo scontro, dallo spirito collaborativo. Per lui risolvere i problemi era la prima cosa nell’attività amministrativa ed è un approccio, il suo, che, purtroppo, è sempre meno diffuso nelle modalità contemporanee di fare politica sul territorio. Per questo, ma, soprattutto, per l’amicizia che mi legava a lui, voglio rivolgere le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia”.

Queste le parole del presidente della Società della Salute della Lunigiana, Riccardo Varese, alle quali si associa il direttore Amedeo Baldi, che aggiunge: “Di Carletto Marconi mi aveva sempre colpito l’impegno che ci metteva per il miglioramento e il mantenimento dei servizi socio-sanitari in Lunigiana, il suo volere dare risposte ai cittadini tutti, che sono in cima alle nostre priorità come consorzio”.