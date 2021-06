I sindaci del centrodestra all'Asl: "Non accettiamo scelte calate dall'alto"

Altri articoli in Lunigiana

venerdì, 25 giugno 2021, 16:34

Avrà luogo sabato 26 giugno presso il castello Malaspina di Tresana la seconda serata dantesca organizzata dal comitato "Giovagallo Luogo Dantesco ". Relatrice della serata Eliana Vecchi con il tema "Alagia Fieschi, Moroello Malaspina e la corte di Giovagallo”

venerdì, 25 giugno 2021, 13:50

Vacanze vicino a casa, in regione, per 1 apuano su 3 (33%). Il 6% andrà invece all'estero mentre il resto si recherà in una regione diversa da quella di residenza. E' quanto emerge dalla prima indagine Coldiretti-Ixe'

giovedì, 24 giugno 2021, 18:12

Distintamente, ognuno con un proprio comunicato, i gruppi del centro-destra fivizzanese “Lega per Salvini” e “Alternativa per il futuro”, oggi sono intervenuti sulla questione della prossima chiusura del polo specialistico “Don Gnocchi”

giovedì, 24 giugno 2021, 16:45

Ideato dall’associazione Mangia Trekking, l’Alpinismo Lento è la pratica sportivo-culturale moderna, che ha contribuito alla nascita ed allo sviluppo del Turismo Lento italiano. Oggi, componente di rilievo del Turismo Integrato nazionale

giovedì, 24 giugno 2021, 15:42

Negli scorsi mesi sono giunte numerose segnalazioni indirizzate a prefettura, regione, provincia, comuni, forze dell’ordine e organi di stampa che segnalavano il verificarsi di uno scempio ambientale nella zona degli Stretti di Giaredo, una porzione della Lunigiana famosa per la sua bellezza e classificata zona speciale di conservazione per la...

mercoledì, 23 giugno 2021, 15:33

Dal 3 giugno, l'udienza preliminare è stata rinviata al 19 luglio. I legali, infatti, avrebbero rilevato diverse anomalie nella gestione degli atti da parte della procura. Anomalie che, a loro avviso, avrebbero meritato addirittura la nullità o l'inutilizzabilità degli atti stessi