Il Ser.D Lunigiana e il progetto nazionale “Rete senza fili” per aiutare i bambini a crescere come utenti consapevoli degli strumenti digitali

martedì, 15 giugno 2021, 19:05

di michela carlotti

C’è una nuova dipendenza nei tempi che stiamo vivendo ed è quella da internet, caratterizzata da un iperinvestimento nelle attività online, che satura il tempo e le energie dedicate alle altre sfere esistenziali, accompagnandosi a incapacità di controllo, sintomi astinenziali e, talvolta, a fenomeni di ritiro sociale.

Da questi presupposti nasce “Rete senza fili”, un progetto di respiro nazionale che coinvolge i bambini di molte classi quinte di scuola primaria in diverse regioni: in Toscana a fare da capofila è il Ser.D zona Versilia e il progetto è stato avviato in tutti i territori delle province di Massa Carrara e Lucca. L'obiettivo è aiutare i bambini a crescere come utenti consapevoli degli strumenti digitali.

Quindi, attraverso interventi laboratoriali esperienziali, finalizzati a promuovere un corretto utilizzo delle tecnologie, allenando le abilità di vita (life skills), sono state realizzate anche in Lunigiana le attività previste da “Rete senza fili”.

Il progetto, presentato alle scuole dall’Ufficio Scolastico Provinciale, è stato gestito in rete con l’ASL Toscana Nord Ovest. Sono stati coinvolti gli operatori dell’Educazione e Promozione della Salute, Sonia Manuguerra e Prisca Tommasini, che hanno formato i docenti delle scuole primarie aderenti e gli operatori del Ser.D Lunigiana, Nadia Lombardi, Valentina Serradori e Lorenzo Antoniotti, che hanno realizzato gli incontri finali con le famiglie degli alunni.

In forma di restituzione del lavoro fatto in classe, anche i genitori hanno potuto iniziare una discussione, guidata dagli esperti, sul ruolo degli adulti nell’educazione digitale dei più giovani.

Ma come si è dispiegato il progetto?

Praticamente gli insegnanti hanno partecipato ad una formazione interattiva, sperimentando loro stessi le attività del progetto, poi hanno reso i bambini protagonisti, rifacendo con loro quelle stesse esperienze: il tutto si è concretizzato in alcuni elaborati realizzati dai bambini, con i quali sono stati veicolati dei messaggi, colorati e semplici, sull’esigenza di avere una connessione emotiva equilibrata con il web e di rifiutare le varie forme di bullismo online.

Gli istituti scolastici comprensivi aderenti sono stati sei: “I. Cocchi” di Licciana Nardi, “A. Moratti” di Fivizzano e Monzone, “D. Alighieri” e la direzione didattica di Aulla, “T. Baracchini” di Villafranca e Bagnone, l'istituto Comprensivo “Don F. Bonomi” di Fosdinovo.

I soci del progetto sono, oltre all'Azienda Usl, tutti i 14 comuni della Lunigiana. Quindici sono stati gli insegnanti formati, che, a cascata, hanno riprodotto le attività in classe. In alcuni plessi, le insegnanti hanno esteso l’attività anche alle classi quarta, terza e seconda, per un totale di 188 alunni coinvolti.