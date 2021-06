Lunigiana : Zeri



Il sindaco Petacchi non fa mistero: "Scontiamo un'eredita disastrosa, ma abbiamo prodotto dei grandi risultati"

martedì, 1 giugno 2021, 18:46

di Michela Carlotti

Il sindaco di Zeri, Cristian Petacchi, fa il punto sui risultati raggiunti in quattro anni di mandato, a fronte di un bilancio che, come riferisce, "soffre di un'eredità disastrosa". Soddisfazioni che si estendono anche all’operato da lui profuso con la delega assessoriale presso l’Unione dei Comuni Montana della Lunigiana.

Petacchi inizia dalla questione del parco eolico: "Tutti conoscono le vicende della vecchia amministrazione comunale di Zeri sul parco eolico, con alcuni siparietti che chiamarli comici è poco" esordisce il primo cittadino. "Contenziosi, intimazioni, perizie, ritardi con perdita di certificati verdi ecc.".

La lista sarebbe lunga, ma Petacchi arriva subito alle conclusioni: "Nonostante tutto, l'eolico è partito lo stesso. Dobbiamo dare atto che abbiamo trovato una controparte collaborativa con cui abbiamo ripreso i rapporti, le trattative e ricostruito la collaborazione, appunto. Risultato: 100 mila euro di cui gran parte già incassati, e fissato una quota annua per gli anni a venire".

Petacchi annuncia inoltre che: "Vi sono poi i vari finanziamenti ottenuti per i singoli progetti, molti ultimati altri in divenire. Sul territorio comunale è evidente a tutti la destinazione delle somme ottenute: sfalci erba, asfalti, segnaletica verticale e orizzontale, campetto di calcetto per i nostri giovani, centri di aggregazione giovanili estivi e invernali gratuiti, manutenzioni acquedotti e depositi ed altri progetti in itinere".

Particolare soddisfazione viene espressa dal sindaco nel presentare il restyling della struttura che ospita gli uffici comunali, eseguito grazie all’intercettazione di un finanziamento ad hoc, che ha ridotto al minimo l’esborso di bilancio.

Il sindaco di Zeri si sofferma poi su un'altra questione: "Fin dai primi giorni dell'insediamento, studiando le carte ci siamo resi conto che il nostro comune mai aveva richiesto il pagamento dei sovracanoni dovuti dai diversi utilizzatori delle acque del nostro bacino imbrifero: ignoranza della materia, trascuratezza, menefreghismo, incompetenza? Giudicate voi".

Il primo cittadino spiega, quindi, come ha proceduto nell'immediato: "La prima cosa da fare era inviare a tutte le controparti l'ordine di pagamento per i cinque anni precedenti, allo scopo di fermare la prescrizione e non perdere le somme, come purtroppo avvenuto per tutti gli altri anni i cui incassi sono persi per sempre. A quel punto - spiega Petacchi - ho avviato la trattativa con tutte le controparti a cominciare dalla più grossa, la Edison e poi la Tirreno Power ed altre".

Vista la conoscenza e l'impegno profuso da Petacchi nella materia, l'Unione dei Comuni Montana della Lunigiana ha poi conferito proprio al sindaco di Zeri la delega assessoriale al BIM (bacino imbrifero montano).

E questi sono i risultati ottenuti per la Lunigiana: "Inizialmente mi trovai dinnanzi ad un'offerta di Edison per chiudere il pregresso del 75% di due anni sui cinque e del 75% per ogni anno futuro: offerta stranamente già accettata da alcuni comuni.- spiega Petacchi che, però, non si fermò alla prima offerta ed anzi avviò un'impegnativa fase di trattative fino ad ottenere il 90% per tutti i cinque anni pregressi ed il 100% per gli anni a venire, evitando inoltre ogni genere di contenzioso ed il 100% dagli operatori più piccoli sia per il pregresso che per il futuro.

Tradotto in cifre, Petacchi ha recuperato cifre enormi per l'Unione dei comuni: "350 mila euro per il quinquennio, più 400 mila euro per il pregresso, oltre a mettere nero su bianco le quote degli anni futuri: ottima base di partenza anche per chi verrà dopo di noi. Purtroppo - dichiara - non tutte queste risorse siamo riusciti a tramutarle in servizi per i cittadini in quanto abbiamo dovuto pagare diverse centinaia di migliaia di euro in sanzioni, multe, spese legali per contenziosi spesso inutili o già chiaramente persi in partenza della vecchia amministrazione".