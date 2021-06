Lunigiana



La Comunità di Cibo di Crinale 2040 ha vinto la sua prima sfida: si guarda al futuro

venerdì, 11 giugno 2021, 13:11

"Chi immagina che senza le zone della montagna si possa stare bene nelle zone urbanizzate commette un errore drammatico". Così Stefania Saccardi vicepresidente della Regione Toscana ha concluso i lavori della presentazione del piano strategico della Comunità di Cibo di Crinale 2040, che si è svolta venerdì 4 giugno presso le Stanze del teatro de La rosa di Pontremoli. L'incontro, organizzato come momento di confronto, approfondimento e riflessione sui programmi e le attività svolte e quelle future, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni locali, di associazioni e attori coinvolti nella scommessa del progetto.



A fare gli onori di casa il sindaco di Pontremoli, comune capofila Lucia Baracchini che ha aperto i lavori ricordando Germano Cavalli, una delle voci culturali più significative della Lunigiana, scomparso pochi giorni fa. "Abbiamo il dovere morale di recuperare la nostra identità – ha detto il sindaco – parlando del progetto della Comunità di crinale, anche perché, forse, le nostre saranno le ultime generazioni che possono traghettare ciò che siamo stati a chi sarà domani."



A seguire si sono tenuti gli interventi di Claudio Novoa in rappresentanza della Provincia di MassaCarrara, Giuseppe Delsante Sindaco di Corniglio e delegato per la montagna per la Provincia di Parma, il Presidente del Parco dell’Appennino Tosco Emiliano Fausto Giovanelli, Marco Rossi funzionario dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.



Italo Pizzati Presidente della neonata Associazione di Promozione Sociale ‘Comunità del cibo di crinale 2040’, ha illustrato i pensieri, i programmi ed i progetti della Comunità del Cibo di Crinale 20 40, mentre Giovanni Teneggi direttore generale di Confcoperative Reggio Emilia e componente del Comitato scientifico della stessa Comunità, ha sottolineato tutte le opportunità e le potenzialità della vita sulle terre di confine.



Durante la mattinata molti contributi e testimonianze dalle eccellenze in materia: Musei del Cibo, Consorzio Prosciutto di Parma Sezione di Parma del Consorzio Parmigiano Reggiano , Associazione Tartufai Parmensi, Consorzio Fungo IGP di Borgotaro , Comitato Valorizzazione Farina di Castagne della Lunigiana d.o.p, Consorzio di Tutela Miele della Lunigiana d.o.p. Cosa significhi abitare sul Crinale lo hanno spiegato i giovani che ci vivono con un bel contributo video: ‘Dalla torre piu’ alta del castello – Giovani per la vita in Appennino post-covid 19’, frutto dell’attività di un gruppo di ragazze e ragazzi impegnati con la Comunità del Cibo di Crinale 20 40 : Stefano Ravizza, Giacomo Casandrini, Mario Mazzeo, Giorgio Ricci e Marie del Pippo.



E' stato molto azzeccato tenere l'hackathon dei ragazzi – ha dichiarato la vicepresidente Saccardi nel riferirsi alla prima iniziativa della Comunità di crinale destinata agli studenti. Dobbiamo fare in modo – ha aggiunto – che i giovani vogliano restare sul territorio perché qui sentono di avere un futuro. La Regione ci crede ed è per questo che abbiamo attivato politiche di sostegno vero verso le zone montane e di crinale."