Lara Panvini in tour a Fivizzano con il terzo romanzo “Feux d'artifice - un nuovo domani”

lunedì, 21 giugno 2021, 21:15

di Michela Carlotti

L'appuntamento è per martedì 22 giugno dalle 9 alle 12 in piazza Medicea a Fivizzano: al caffè Elvetico, l'autrice del libro “Le feux d'artifice – un nuovo domani” incontra i lettori.

Terzo dei romanzi scritti dall'autrice, la storia narra lo spaccato di vita dell’investigatore Diego Rossi che si trova coinvolto in una vicenda da subito non troppo chiara iniziata nel luglio 2016.

“Allontanatosi da casa in cerca di relax, Rossi si trova a dover fare i conti con un amore del passato che ritorna prepotentemente nella sua mente e lo rende inaspettatamente fragile e distratto. Due caratteristiche che gli risulteranno quasi fatali in quanto, per una coincidenza, finirà per essere preso di mira da un gruppo di terroristi. Suo malgrado sarà catapultato in una vera e propria corsa contro il tempo per sventare il terribile attentato terroristico del 14 luglio a Nizza”.

Si tratta dell'attentato sulla Promenade des Anglais che ha scosso il mondo intero e che le vicende del romanzo riportano in luce intrecciandosi in un avvincente legame tra finzione e realtà.

Lara Panvini inizia quindi il suo tour estivo a Fivizzano, la sua città natale. Classe 1976, si laurea a pieni voti in giurisprudenza e da sempre nutre una forte passione per la scrittura. Durante la pandemia ottiene l’abilitazione professionale all’insegnamento di diritto ed economia nelle scuole superiori e sta studiando per diventare una counselor. Ha pubblicato tre romanzi, tutti premiati in concorsi letterari internazionali.: “La poetessa senza tempo” (2009), ”L’alba dei supereroi” (2016) e “Giona Wiki” (2017).

Predilige racconti thriller e investigativi, ma durante il lock-down ha scritto anche con una storia per bambini intitolata: “I detectives del bosco: chi ha fatto sparire l’acqua del fiume?” e un racconto sul covid-19. Entrambi sono stati postati a puntate settimanali sulla pagina “Lara Panvini scrittrice”, per intrattenere i lettori in un momento di grande difficoltà.

Collabora con associazioni culturali della provincia di Massa Carrara ed è membro di giuria in due concorsi letterari.